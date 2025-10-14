CHP'li Erol: Alevi inancıyla ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli

Yayınlanma:
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Cemevlerinin ibadethane statüsüne sahip olması" yönündeki açıklamasını değerlendirerek, "Alevi inancı ve değerleri ile ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli ve buna destek olunmalıdır" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısındaki "Tabulara sığınmanın, suni gerginlikleri ve korkuları diri tutmanın, insan ve inanç haklarına kapalı durmanın hiçbir sonu ve sonucu yoktur. Geldiğimiz bu aşamada diyeceğim şudur: Cemevinin ibadethane olarak tescili hususunda atılgan olmak, engelleri birer birer kaldıracak irade cesaretini sergilemek gerekmektedir" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Erol, açıklamasında şunları kaydetti:

"SOYUMUZ VE İNANÇLARIMIZ HER BİRİMİZİN ONURUDUR, ŞEREFİDİR"

"Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı; ulusal birlik ve inanç özgürlüğü ile cemevlerinin ibadethane statüsüne sahip olması yönündeki değerlendirmelerini son derece doğru buluyor ve önemsiyorum. Anadolu halkları olarak farklı kültürlerden inançlardan gelebiliriz. Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkez farklı etnik kökenlerden olmak kültürümüzün ve tarihimizin gerçeğidir. Soyumuz ve inançlarımız her birimizin onurudur, şerefidir.

"85 MİLYON YURTTAŞIMIZIN ORTAK KİMLİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ YURTTAŞLIĞIDIR"

Uzun süredir tartışma konusu olan Alevi inancı ve değerleri ile ilgili çözüm önerisini gündeme getirmek siyaset üstü görülmeli ve buna destek olunmalıdır. Gün farklılıklarımız üzerinden ayrışmak değil; ulusal birliğimiz için ortak değerlerde buluşma günüdür. 85 milyon yurttaşımızın ortak kimliği Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığıdır. 'Gelin canlar bir olalım' sözü bugünü ifade eden en güzel söylemdir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

