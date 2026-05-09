CHP'li Başarır'dan AKP'li Usta'ya hodri medyan! "Birini bile ispatlamayan alçaktır"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın CHP içinden gelen açıklamalar üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösterdi. Başarır, Usta’nın sözlerini iftira olduğunu belirtip 'hodri meydan' dedi.

BAŞARIR ÇOK SERT YANIT VERDİ

AKP'li Leyla Şahin Usta, sosyal medya paylaşımında CHP’li isimler üzerinden başlayan tartışmaya işaret ederek, iddiaların da açıklamaların da CHP içinden geldiğini iddia etti. Usta, "AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta: ‘1 milyon euro rüşvet verdim’ diyen CHP’li, Buna karşı çıkıp açıklama yapan CHP’li, ‘CHP’den CHP’ye kumpas var’ diyen yine CHP’li… Gökhan Böcek, Veli Ağbaba, Yunus Emre… İddia CHP’nin içinden, itiraf CHP’nin içinden,açıklama CHP’nin içinden, suçlama CHP’nin içinden… Ama iş hesap vermeye gelince suçlu yine onlara göre “devlet!”" dedi.

Ali Mahir Başarır ise Usta’nın bu sözlerine çok sert karşılık verdi. Başarır, “Siz ne utanmaz bir iftiracısınız! Şu anlattıklarınızın yüzde birini bile ispatlamayan şerefsizdir, alçaktır, namussuzdur; haydi ispatlayın” dedi.

AĞBABA ÇOK NET YANITLAR VERMİŞTİ

Tartışmanın odağında, Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği öne sürülen ifade yer aldı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Halk TV canlı yayınında söz konusu iddiaları reddetmişti. Ağbaba, Gökhan Böcek’i seçim öncesinde ya da sonrasında tanımadığını söyledi.

Ağbaba, Gökhan Böcek’i ilk kez cezaevinde gördüğünü belirterek, “Orada yazılan çizilen ifadenin bir kelimesi bile, bir harfi bile doğru değil. Bugün açıklamamda da söyledim: Ben Gökhan Böcek'i ne seçim öncesinde ne seçim sonrasında ya da hiç tanımış değilim. Ben Muhittin Böcek'i 2014'ten beri tanıyorum, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptım, Muhittin Böcek'i tanırım. Ancak ben Gökhan Böcek'i ilk kez 16 Eylül 2025 gün Antalya Cezaevi'nde Sayın Muhittin Böcek'i ziyarete gittiğim zaman orada gördüm.” demişti.

Ağbaba, telefon ve baz kayıtlarının incelenmesini de istedi. Ağbaba “Benim cep telefonumda Gökhan Böcek'in cep telefonu kayıtlı değil. "Böcek" olarak sadece Muhittin Böcek'in kaydı var. Yani insanların şerefiyle, namusuyla, itibarıyla bu kadar nasıl oynanır aklım almıyor!” sözleriyle iddialara tepki göstermişti.