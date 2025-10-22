CHP lideri Özel'den Silivri'de İmamoğlu'na ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. Bu kapsamda birçok CHP'li belediyeye de operasyon yapıldı. CHP'li birçok belediye başkanı Silivri'de tutuklu bulunuyor.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi.
Özel saat 09.40 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.
Özel'in Ekrem İmamoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.