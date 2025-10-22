CHP lideri Özel'den Silivri'de İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyonlar kapsamında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart'ta tutuklandı. Bu kapsamda birçok CHP'li belediyeye de operasyon yapıldı. CHP'li birçok belediye başkanı Silivri'de tutuklu bulunuyor.

Özgür Özel'den iktidara sert sözler: Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı AKP 47 ay gösteremedi

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İMAMOĞLU'NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmek için Silivri'ye geldi.

Özel saat 09.40 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giriş yaptı.

İmamoğlu: İktidar önümüzdeki seçimi yargı eliyle kazanmanın yollarını arıyor

Özel'in Ekrem İmamoğlu ile yapacağı görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.