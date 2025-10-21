CHP Irak ve Suriye tezkerelerini veto edecek
Yayınlanma:
Cumhuriyet Halk Partisi, Irak ve Suriye’de bulunan Türk askerinin görev süresinin 3 yıl daha uzatılmasını öngören tezkerelere 'Hayır' deme kararı aldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.
Tezkereler TBMM'de: Mehmetçik Suriye'ye mi gidiyor?
MEHMETÇİĞİN GÖREV SÜRESİNİN UZATILMASI ÖN GÖRÜLÜYOR
Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tezkereler hakkındaki tutumu belli oldu.
CHP 'HAYIR' KARARI ALDI
Buna göre CHP, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereye 'hayır' deme kararı aldı.
Genel Kurul'da ayrıca Lübnan'da bulunan askerlerin görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi de görüşülecek.