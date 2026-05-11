Bülent Arınç'ın 'Bahçeli' göndermesine MHP'den sert yanıt: Semih Yalçın'dan "FETÖ’ye kuryelik" suçlaması

AKP'nin kurucularından olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın isim vermeden yaptığı "Bahçeli" göndermesine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan çok sert tepki geldi.

Bülent Arınç'tan ayrı parti çıkışı: Net konuştu

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da "Tam Demokrasi Platformu" tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" adlı konferansta konuşan Bülent Arınç, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı "süreç" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"APO'YA STATÜ PEŞİNDE KOŞANLAR ÖNCE BUNU HALLETSİNLER"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirten Arınç, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Bir tek istedikleri şu, 'Ben vatan haini değilim.' 'iade-i itibar' isteği diyorum. Bunu yapacaksın arkadaş. Yapmazsan zulmetmiş olursun. Zulmetmek de bize de size de yakışmaz. Siyasetçi zulmetmez. Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum."

"BAHÇELİ" GÖNDERMESİ Mİ?

Bülent Arınç'ın konuşmasındaki, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" ifadesi, bazı çevreler tarafından MHP'nin geçen hafta düzenlenen grup toplantısında "Öcalan'a statü" çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderme olarak yorumlandı.

ARINÇ'A YANIT SEMİH YALÇIN'DAN GELDİ

Bülent Arınç'ın sözlerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya X hesabından çok sert ifadelerle yanıt verdi.

Yalçın, "FOSİL SİYASETÇİ BÜLENT ARINÇ’IN DERDİ NE?" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: