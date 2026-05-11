Bülent Arınç'ın 'Bahçeli' göndermesine MHP'den sert yanıt: Semih Yalçın'dan "FETÖ’ye kuryelik" suçlaması

Bülent Arınç'ın 'Bahçeli' göndermesine MHP'den sert yanıt: Semih Yalçın'dan "FETÖ’ye kuryelik" suçlaması
Yayınlanma:
Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın, "Apo'ya statü peşinde koşanlar önce KHK'lıların iade-i itibarını halletsin" şeklindeki açıklamasına MHP'li Semih Yalçın'dan sert tepki geldi. Yalçın, "Siyaset fosili Bülent Arınç'ın derdi ne?" diye sorarak, Arınç'ı, "FETÖ’ye kuryelik ve aracılık" etmekle suçladı.

AKP'nin kurucularından olan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç'ın isim vermeden yaptığı "Bahçeli" göndermesine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'dan çok sert tepki geldi.

Bülent Arınç'tan ayrı parti çıkışı: Net konuştuBülent Arınç'tan ayrı parti çıkışı: Net konuştu

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da "Tam Demokrasi Platformu" tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" adlı konferansta konuşan Bülent Arınç, Cumhur İttifakı'nın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı "süreç" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"APO'YA STATÜ PEŞİNDE KOŞANLAR ÖNCE BUNU HALLETSİNLER"

15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirten Arınç, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç, konuşmasını şöyle sürdürmüştü:

"Bir tek istedikleri şu, 'Ben vatan haini değilim.' 'iade-i itibar' isteği diyorum. Bunu yapacaksın arkadaş. Yapmazsan zulmetmiş olursun. Zulmetmek de bize de size de yakışmaz. Siyasetçi zulmetmez. Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum."

"BAHÇELİ" GÖNDERMESİ Mİ?

Bülent Arınç'ın konuşmasındaki, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler" ifadesi, bazı çevreler tarafından MHP'nin geçen hafta düzenlenen grup toplantısında "Öcalan'a statü" çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderme olarak yorumlandı.

ARINÇ'A YANIT SEMİH YALÇIN'DAN GELDİ

Bülent Arınç'ın sözlerine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya X hesabından çok sert ifadelerle yanıt verdi.

Yalçın, "FOSİL SİYASETÇİ BÜLENT ARINÇ’IN DERDİ NE?" başlığıyla yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor.

Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.

Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor.

Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor.

Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor.

Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor.

Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar?

Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler.

Fazla söze ne hacet!"

ekran-goruntusu-2026-05-11-174922.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Manyas Kuş Gölü baharla yeniden uyandı: Uzak diyarlardan nadir türler sürpriz yaptı
Nadir türler sürpriz yaptı
Manyas Kuş Gölü bahara uyandı
İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Siyaset
Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıldönümünde konuştu: Yargı yetkisine hukuk dışı müdahele hoş karşılanmaz
Erdoğan Danıştay'ın kuruluş yıldönümünde konuştu: Yargı yetkisine hukuk dışı müdahele hoş karşılanmaz
DEM Partili Saki'den Kanal İstanbul ve Kadıköy Cami projelerine tepki!
DEM Partili Saki'den Kanal İstanbul ve Kadıköy Cami projelerine tepki!