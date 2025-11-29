Buğra Gökce'den hodri meydan! "Tek kuruş yolsuzluk yok"

Yayınlanma:
Silivri'de tutuklu bulunan İPA Başkanı Buğra Gökce, İBB soruşturması iddianamesinde hakkında tek bir haksız mal edinimi ve yolsuzluk tespiti olmadığını ifade etti. 250 günü aşkın süredir tutuklu bulunan Gökce, iddianamenin masumiyetinin de belgesi olduğunu dile getirdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, tutuklu bulunduğu cezaevinden kamuoyuna bir mektup gönderdi.

"AKSİNİ SÖYLEYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Cumhuriyet'e yazan Gökce, hakkındaki iddianamede yolsuzluk, rüşvet ya da haksız mal edinimi gibi somut bir suçlama bulunmadığını belirtti. Mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Alnımın kar gibi beyaz, ak olduğunu ise adımdan iyi biliyorum. Aksini söyleyenin alnını karışlayacak kadar da katıyım bu konuda"

"TEK KURUŞ YOLSUZLUK, RÜŞVET VE MAL EDİNİMİ TESPİTİ YOK"

İddianamede kendisi ve ailesine dair tüm mali incelemelere rağmen herhangi bir menfaat sağladığının ortaya konamadığını belirten Gökce, şöyle devam etti:

"Nitekim onca iddianame yazıp, araştırma yapıp, suç isnat edip tek kuruş yolsuzluk, rüşvet ve mal edinimi tespit edememiş olmaları, yedi sülalemin mal-para edinimi-akışı anlamındaki tüm araştırmalar ile dahi tertemiz olduğumuzu görüp menfaat sağlamasa da attığı imzalarla ihaleye fesat karıştırıp kamuyu dolandırmıştır diyebilen bir iddianame esasında alnımın apaçık olduğunun da zımnen belgesi."

Buğra Gökçe'nin eşi iddianamedeki 'mantık hatalarını' canlı yayında tek tek anlattıBuğra Gökçe'nin eşi iddianamedeki 'mantık hatalarını' canlı yayında tek tek anlattı

Gökce, cezaevinde ağır tecrit koşullarına rağmen umudunu kaybetmediğini vurguladı:

"Tüm baskılara, bu ağır tecrite, zulme rağmen korkmuyorsam kendimden ve bu dünyada kimseden, umut ile sevda ile düş ile diş ile tırnak ile dayanıyorsam; bunca sevene, dostlarıma ve masumiyetime olan güvenden.."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

