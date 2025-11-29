Buğra Gökce'den hodri meydan! "Tek kuruş yolsuzluk yok"

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, tutuklu bulunduğu cezaevinden kamuoyuna bir mektup gönderdi.

"AKSİNİ SÖYLEYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Cumhuriyet'e yazan Gökce, hakkındaki iddianamede yolsuzluk, rüşvet ya da haksız mal edinimi gibi somut bir suçlama bulunmadığını belirtti. Mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Alnımın kar gibi beyaz, ak olduğunu ise adımdan iyi biliyorum. Aksini söyleyenin alnını karışlayacak kadar da katıyım bu konuda"

"TEK KURUŞ YOLSUZLUK, RÜŞVET VE MAL EDİNİMİ TESPİTİ YOK"

İddianamede kendisi ve ailesine dair tüm mali incelemelere rağmen herhangi bir menfaat sağladığının ortaya konamadığını belirten Gökce, şöyle devam etti:

"Nitekim onca iddianame yazıp, araştırma yapıp, suç isnat edip tek kuruş yolsuzluk, rüşvet ve mal edinimi tespit edememiş olmaları, yedi sülalemin mal-para edinimi-akışı anlamındaki tüm araştırmalar ile dahi tertemiz olduğumuzu görüp menfaat sağlamasa da attığı imzalarla ihaleye fesat karıştırıp kamuyu dolandırmıştır diyebilen bir iddianame esasında alnımın apaçık olduğunun da zımnen belgesi."

Gökce, cezaevinde ağır tecrit koşullarına rağmen umudunu kaybetmediğini vurguladı: