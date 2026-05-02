Başaran Aksu serbest bırakıldı! İlk açıklamasını yaptı

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek için Mecidiyeköy’de bir araya gelen Başaran Aksu, gözaltı işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İLK AÇIKLAMASINI YAPTI

Aksu, serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Gözaltından çıktık.

Dün gün boyu Taksim 1 Mayıs’ı için mücadele edenler kazandı. 600’e yakın gözaltı, Mecidiyeköy meydanında toplanan binler, yapılan işçi konuşmalarının içerikleri oldukça kıymetli..

2027 Taksim 1 Mayıs’ı artık tüm halkındır.

Selam olsun Türkiye İşçi Sınıfımıza!”

TAKSİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Başaran Aksu, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen sendika üyeleriyle Mecidiyeköy’de bir araya geldi. Aksu, burada gözaltına alındı.

Aksu, gözaltına alınmadan önce yaptığı konuşmada Taksim’in işçilere ve emekçilere kapatılamayacağını belirtti. Aksu, “Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda” dedi.

Aksu, daha önce de Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Eskişehir’den Ankara’ya giden ve hakları için açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçilerinin eylemleri sırasında gözaltına alınmıştı.