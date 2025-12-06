Bahçeli Türkiye'de 'Ahlak krizi' olduğunu söyledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde yaptığı konuşmada, çağdaş dünyanın karşı karşıya olduğu ahlaki ve sosyal bunalımlara dikkat çekti.

Bahçeli, konuşmasında hem Batı toplumlarını hem de Türkiye'deki güncel sorunları hedef alarak, “Ahlak ve adalet krizine karşı Türk-İslam ahlâkı ve Anadolu irfanı” vurgusu yaptı.

Bahçeli, Batı tarzı hayatın tatminsizlik yarattığını, sosyal medya ve yapay zekânın insanı yozlaştırdığını iddia etti:

Distopik toplum atmosferi bir çığ gibi üzerimize gelmiyor mu?”

"İnsan gün geçtikçe yiyip içen, bohem bir akıntıda gelişi güzel sürüklenen ahlak ve adalet mahrumiyetiyle yanıp kavrulan yapay zeka salgınından tutun da sosyal medyanın zehriyle bir nevi zombiye dönen, her fırsatta birbirini boğazlayan bir varlık haline gelmektedir

Türkiye'deki sosyal olaylara geçiş yapan Bahçeli, yaşanan birçok sorunun temelinde ahlaki çözülme olduğunu söyledi:

"Bahis iddialarıyla Türk futboluna hatta Türk sporuna gölge düşürenlerin sermaye piyasasında milletimizin alın terini dolandıranların yattığı yerden çok kazanmanın, kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizi hepimizin üzerine kafa yorması gereken bir konu değil midir?

Giderek toplumsal bünyeyi deşip kanatan şiddet vakaları, insanların basit sebeplerden birbirlerini boğazlamaları bir ahlak krizi değil midir?

Yalan, dolan ve iftiradan medet umarak insanlarımızı haysiyet cellatlığı yapmak, siyasi diyalogları tıkamak, hamaseti hamasetle hakareti ucuzlanmış haysiyet pozlarıyla kapatmaya çalışmak bir ahlaki kriz değil midir?

Belediyelerin kasıp kavuran rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddiaları yaygın ve yoğun bir ahlak krizi değil midir?

Yüzyılın yolsuzluğu olarak tanımladığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi soygunu her tarafa sıçramış gayrimeşru ve gayri hukuki ilişkiler manzumesi milli hafızaya mıh gibi yerleşen bıçak gibi saplanan bir ahlak krizi değil midir?

Buna karşı adaletin devreye girmesine bühtanla saldırmak yargı mensuplarımızı itibarsızlaştırmaya kalkışmak hem adalet hem de ahlak krizi değil midir?

Yeni nesil çetelerin etrafa korku salması, çocuk yaşındaki tetikçilerin sahaya sürülmesi, uyuşturucu kullanım yaşının inanılmaz şekilde düşmesi, ailelerin dağılıp umutların sönmesi bir ahlak krizi değil midir?

Büyükçekmece Adliyesi emanetindeki altın ve gümüşleri çalıp yurt dışına kaçmak, her düzey ve derecede emanete ihanet etmek bir ahlak krizi değil midir?"