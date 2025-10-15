Avurpalı Sosyalistler davet etti! Özel Hollanda'ya gidiyor
CHP lideri Özgür Özel, PES Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle 16 Ekim’de Amsterdam’daki PES kongresine katılacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere 16 Ekim Perşembe günü Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.
PES Genel Başkanı Stefan Löfven’in davetiyle kongreye katılacak olan Özel’e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Erten Bucak eşlik edecek.
Özgür Özel’in kongrede 18 Ekim Cumartesi günü bir konuşma yapması bekleniyor. İki gün boyunca çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirecek olan Özel, konuşmasının ardından aynı gün Türkiye’ye dönecek.
