AKP’ye yakın isimden 'Bu gece kabine değişikliği olabilir' mesajı

AKP'ye yakınlığını gizlemeyen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'in iddiasına göre uzun süredir gündemde olan kabine değişikliğinin bu gece gerçekleşecebileceğini söyledi.

Daşdemir'in "Uzun zamandır beklenen kabine değişimi için bu gece işaret ediliyor" şeklindeki iddiasının zamanlaması dikkat çekti.

HEDEFTE ŞİMŞEK VE YERLİKAYA MI VAR?

AKP'ye yakın ismin söz konusu iddiayı Yeni Şafak'ın Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'yı hedef aldığı günlerde ortaya atması, dikkatlerden kaçmazken akıllara 'Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevden mi alınacak?' sorusunu getidi.

Şimşek ve Albayraklar yine karşı karşıya: Bu kez konu 'kara para' düzenlemesi

YENİ ŞAFAK'TAN YERLİKAYA VE ŞİMŞEK'E TEPKİLER

AKP iktidarının medya organlarından Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, 21 Ekim Salı günü kaleme aldığı yazısında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstermişti.

Kılıçarslan, 'Raconsuzluk' başlığıyla yayımladığı yazısında şunlara yer vermişti:

"Polisiye tedbirler ise yetersiz değil çok yetersiz. İstanbul’un orta yerinde çete hesaplaşmaları, infazlar, pusular kol geziyor ama içişleri bakanlığı bir türlü o istediğimiz “alan temizliği”ni yapmıyor."

Yeni Şafak hem Ali Yerlikaya'yı hem danışmanını hedef aldı! "Emoji Bakan"

YERLİKAYA'YA 'EMOJİ BAKAN' BENZETMESİ

Yazının ardından Yeni Şafak'ın televiyon kanalı TVNET'te yayınlanan bir programda da Yerlikaya'ya yönelik eleştiriler sürdü.

Yenisafak.com.tr'nin Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan'ın gündeme ilişkin görüşlerini belirttiği programda Yerlikaya hedef alındı.

Çelik, Yerlikaya için "Mesela o sosyal medya algısı da bitti yani İçişleri Bakanının sosyal medyası da..." ifadelerini kullanırken Kılıçarslan İçişleri Bakanı'nın "Emoji bakan" olarak anıldığını belirterek şöyle konuşmuştu:

"Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü abi. Herkes dalga geçiyor. Emoji bakan diye. bak emoji bakan diye dalga geçiyorlar abi artık Ali Yerlikayla. Emoji bakan nedir abicim ya"

Öte yandan iktidara yakın isimlerin AKP'nin torba taslağında yer alan ve hakim kararı olmadan malvarlığına el konulmasına ilişkin teklif üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alması akıllara 'Şimşek'in koltuğu sallantıda mı' sorusunu da getirdi.

Yine iktidara yakın yayın organlarından olan Yeni Şafak'ın 24 Ekim'de manşete verdiği haberde söz konusu taslağa tepki gösterildi.

Yeni Şafak, AKP’nin yeni yargı paketindeki tartışmalı düzenlemeyi eleştirdi. Savcılara hâkim kararı olmadan mal varlığına el koyma yetkisi tanıyacak değişiklik için "mülkiyet hakkını tehdit ediyor, yargıyı bypass eder, evrensel hukuk ilkeleriyle çelişiyor" ifadelerini kullandı.