AKP'li yöneticinin oğlu Burger King işletecek! Zafer Çağlayan'dan devraldı

Yayınlanma:
Eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan ailesine ait Şençağ, 2017’de açtığı Burger King şubesini 2024’te devretti. Şube, AKP Trabzon yöneticisinin oğluna ait yeni kurulan ENS Yapı Petrol’e geçti. AKP ve AKP'liler sık sık Burger King gibi İsrail destekçisi firmalara boykot çağrısı gerçekleşirken devir gerçekleşti.

AKP'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın ailesine ait Şençağ şirketi, 2017'de İstanbul Kağıthane’deki Axis AVM’de Burger King şubesi açtı. Bu şube, yaklaşık 7 yıl sonra devredildi. Şençağ şirketi, Mayıs 2024’te bu şubeyi işletmekten vazgeçti.

Şube, Burger King merkezine devredilmedi. Yerine yeni kurulan bir şirket olan ENS Yapı Petrol Limited Şirketi tarafından devralındı.

İSRAİL'E BOYKOTU AKP UNUTTU

Gazeteci Bora Erdin'in Youtube kanalındaki haberine göre; 1 milyon TL sermayeli bu şirket, 14 Kasım 2024’te kuruldu. Şirketin sahibi ise AKP Trabzon İl Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş’ın oğlu Muhammed Enes Baş olarak kayıtlara geçti.

1.jpg

AKP'liler sık sık Burger King ve Coca Cola gibi markaları İsrail nedeniyle boykot çağrısı yaparken AKP'li bir yöneticinin oğlunun Burger King ile para kazanması dikkat çekti.

Rize'de de geçtiğimiz sene Burger King krizi çıkmıştı. Rize'de açılan şubeye AKP yöneticileri ve belediye başkanları katılmış, kırmızı kurdele kesmişti. Şube İsrail'in Filistin'e en ağır katliamın yaşandığı bir dönemde hizmete girmişti.

İsrail bile bu açıklamaya güldü: Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sadece kurdele kestimİsrail bile bu açıklamaya güldü: Yemek yeseydim İsrail'e destek vermiş olurdum sadece kurdele kestim

ÇAĞLAYAN AİLESİNİN VERGİ BEYANLARI

2.jpg

Şençağ şirketi, söz konusu şube üzerinden 2022’de 170 bin TL gelir beyan etti, 39 bin TL vergi ödedi.

3.jpg

2023’te matrah 1,3 milyon TL’ye yükseldi ve 329 bin TL vergi tahakkuk etti. 2024’te ise beyan edilen gelir 854 bin TL’ye düşerken, 213 bin TL vergi ödendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

