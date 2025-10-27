AKP'li belediye 'gazeteci' yetiştirecek!

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Geleceğin gazetecileri Kocaeli’de yetişecek” sloganıyla duyurduğu Medya ve İletişim Akademisi Eğitim Programı için hazırlıklarını tamamladı. Ancak proje, meslek örgütleri ve iletişim fakülteleri sürecin dışında bırakıldığı gerekçesiyle tartışma konusu oldu.

İHALEYİ BELEDİYE ŞİRKETİ ALDI

Programın organizasyon giderleri için açılan ihaleyi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Kentim A.Ş. kazandı. İhalenin bedeli 2 milyon 407 bin TL olarak açıklandı.

“MAKBUL GAZETECİ YETİŞTİRME” ELEŞTİRİSİ

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Sebahattin Aydın'ın haberine göre herhangi bir gazetecilik meslek örgütü ya da üniversitenin katkısı alınmadan düzenlenen bu eğitim programı, kentte bazı çevrelerce “makbul gazeteci yetiştirme projesi” olarak eleştirildi.

EĞİTMEN LİSTESİ BELLİ OLDU

Program kapsamında farklı alanlarda görev alacak eğitmenler de belli oldu.

Gazetecilik ve Yeni Medya Okulunda ders verecek isimler:

Esra Toptaş (Habertürk TV Ana Haber Spikeri)

Fatih Selek (Türkiye Gazetesi Haber Müdürü)

Türker Akıncı (Beyaz TV Programcısı)

Niyazi Dölek (TRT Haber Editörü)

Onur Barış (Belgeselci)

Fulya Soybaş (Hürriyet Gazetesi Yazarı)

Radyo Akademisinde ise şu isimler yer alacak:

Afrikalı Ali (Kral FM)

Cem Arslan (Kafa Radyo)

Fatih Yıldırım (Alem FM)

Kadir Çetin (Number One FM)

Mehmet Çelikyay (TRT Radyo)

Özgür Kanı (24 Radyo)