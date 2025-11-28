AKP'den Yeniden Refah'a geçmişti: Eski başkan hakkında soruşturma izni verildi

AKP'den Yeniden Refah Partisi'ne geçen önceki dönem Giresun Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür ve ve çok sayıda belediye görevlisi hakkında, belediyeye ait bir taşınmazın imara açılması, düşük bedelle satılması ve mal alım ihalesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili üç ayrı başlıkta soruşturma izni verdi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 21 Kasım'da Keşap Kaymakamlığı'na gönderilen ve 11 Nisan 2025 tarihini taşıyan kararda; Keşap Belediyesi’ne ait Bozkurt Mahallesi’ndeki iki parselin imar mevzuatına ve Kıyı Kanunu’na aykırı biçimde ifraz ve tevhit edilerek 314 ada 16 parsel haline getirildiği, bu parselin yanındaki park alanı ile birleştirilip "konut ve ticaret" imarına açıldığı, ardından taşınmazın düşük bedelle satılarak kısa süre içinde eski Başkan Emür’ün ortağı olduğu şirkete devredildiği iddiaları yer aldı.

Önceki dönem Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür

Kararda, bilirkişi raporunda söz konusu taşınmazın ortasından kıyı kenar çizgisinin geçtiği, kıyı alanlarında plan onama yetkisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ait olmasına rağmen, planların belediye meclisi kararıyla onaylandığı tespitine yer verilerek, ifraz ve tevhit işlemlerine ilişkin encümen kararı ve imar uygulamalarında imzası bulunan eski Emür ve çok sayıda belediye yöneticisi hakkında "soruşturma izni verilmesine" hükmedildi.

Son dakika | Mansur Yavaş için soruşturma izni

DOSYADAKİ İKİNCİ KONU

Dosyada ikinci başlık, aynı taşınmazın değerlemesi ve satışıyla ilgili iddialar oldu. Keşap Belediye Meclisi’nin, Bozkurt Mahallesi’ndeki 314 ada 16 parselin satışında encümene yetki verdiği, taşınmaz için Fiyat Tespit Komisyonu tarafından metrekare değeri 5 bin 930 lira üzerinden yaklaşık 3 milyon 200 bin lira muhammen bedel belirlendiği, oysa Keşap Milli Emlak Şefliği’nin emsal yöntemle yaptığı hesaplamada taşınmazın 2023 yılı metrekare birim değerinin 26 bin lira, toplam değerinin ise yaklaşık 13 milyon 768 bin lira olduğunun ortaya konduğu belirtildi.

Bakanlık kararında, taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre "açık teklif usulü" ile 7 milyon 885 bin lira bedelle ihaleye çıkarıldığı, ihale ilanının yalnızca belediyenin internet sitesinde yayınlandığı, kanunda öngörülen gazete ve ilan sürelerine uyulmadığı, ihaleyi kazanan Nurcay Bayraktar’ın ise belediye ile sürekli iş yapan İrfan Bayraktar’ın eşi olduğu ifade edildi. Satış kararında imzası bulunan meclis üyeleri hakkında soruşturma izni verilmezken, süreci yönettiği ve taşınmazı daha sonra yüzde 75 oranında ortağı olduğu Emür İnşaat’a devraldığı gerekçesiyle eski başkan Mehmet Emür hakkında soruşturma izni verildi.

Kararda üçüncü olarak, 9 Mart 2023 tarihli “Yol Yapım Çalışması, Altyapı, Kanalizasyon ve İstinat Duvarı Yapımında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin iddialara yer verildi. Bu ihale kapsamında 11 bin adet 50 kilogramlık çimento, 530 adet koruge boru, 45 bin adet briket ve 50 bin adet bims alımı için yaklaşık 2 milyon 536 bin lira tutarında yaklaşık maliyet belirlendiği, ihalenin İrfan Bayraktar İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde kaldığı ancak teslim fişlerine ve depo kayıtlarına rağmen malzemenin fiilen teslim edilip edilmediğinin ciddi biçimde tartışmalı olduğu bildirildi.

Müfettiş raporunda; muayene ve kabul komisyonu üyelerinin malları görmeden depo görevlisinin imzasına dayanarak tutanak imzaladıkları, 11 bin adet çimentonun 25 kilogramlık torba olarak teslim alındığı halde faturanın 50 kilogramlık birim fiyat üzerinden kesildiği, toplam bedelin ihale sırasında verilen teklifler yerine yaklaşık maliyet çalışmasında alınan fiyatlar üzerinden hesaplandığı, ayrıca bu mal alım ihalesinden doğan alacağın, taşınmaz satış bedelinden mahsup edildiği tespitleri yer aldı.

Kararda tüm bu süreçlerin birlikte değerlendirildiği, Belediye Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Bahadır Günay ile eski Başkan Mehmet Emür’ün yönlendirici ve belirleyici rolü olduğuna ilişkin kanaat oluştuğu belirtilerek, mal alım ihalesi, muayene-kabul işlemleri, mahsuplaşma ve taşınmaz satış sürecinde imzası bulunan çok sayıda belediye görevlisi hakkında da “soruşturma izni verilmesine” karar verdi.

AKP'den belediye başkanı seçilen Mehmet Emür Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti

AKP'DEN YENİDEN REFAH'A GEÇMİŞTİ

Kararın, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereği, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Danıştay 1. Dairesi’ne itiraz yolu açık olduğu, bu aşamanın ceza soruşturması için ön izin niteliği taşıdığı vurgulandı.

Eski Başkan Mehmet Emür ve adı geçen diğer kamu görevlileri hakkında kesin bir yargı kararı henüz bulunmuyor.

Başkan Emür, Keşap'ta önceki dönem belediye başkanlığı yapmıştı. AKP'den göreve seçilen Emür, daha sonra Yeniden Refah Partisi'ne geçmişti.