AKP'den gazetecilere 'sorulabilecek sorular' listesi!

Trabzon’da AKP Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. Belediye Grup Başkanvekili Yavuz Şener’in katıldığı toplantıda, gazetecilere önceden hazırlanmış bir soru listesi dağıtıldığı ortaya çıktı.

'SORULABİLECEK SORULAR' LİSTESİ

“Sorulabilecek Sorular” başlıklı A4 dosyası olarak iletilen belgede, gazetecilerin yöneltebileceği öngörülen sorular yer aldı. Listede belediyedeki personel alımları, belediyenin borç durumu ve SGK ile vergi ödemeleri gibi konular dikkat çekti.

Bu uygulama, gazeteciler arasında tepkiyle karşılandı ve basın özgürlüğü açısından tartışma yarattı.

Listede yer alan bazı sorular şöyle: