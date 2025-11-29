AKP'den gazetecilere 'sorulabilecek sorular' listesi!

AKP'den gazetecilere 'sorulabilecek sorular' listesi!
Yayınlanma:
AKP Trabzon Ortahisar Belediyesi basın toplantısında, gazetecilere önceden hazırlanmış soru listesi dağıttı. 'Sorulabilecek sorular' listesi yerel gazeteciler arasında tartışmalara yol açtı.

Trabzon’da AKP Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. Belediye Grup Başkanvekili Yavuz Şener’in katıldığı toplantıda, gazetecilere önceden hazırlanmış bir soru listesi dağıtıldığı ortaya çıktı.

'SORULABİLECEK SORULAR' LİSTESİ

Sorulabilecek Sorular” başlıklı A4 dosyası olarak iletilen belgede, gazetecilerin yöneltebileceği öngörülen sorular yer aldı. Listede belediyedeki personel alımları, belediyenin borç durumu ve SGK ile vergi ödemeleri gibi konular dikkat çekti.

TGS kara tabloyu açıkladı! İşte Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesiTGS kara tabloyu açıkladı! İşte Türkiye’nin basın özgürlüğü karnesi

Bu uygulama, gazeteciler arasında tepkiyle karşılandı ve basın özgürlüğü açısından tartışma yarattı.

sorulabilecek-sorular.png

Listede yer alan bazı sorular şöyle:

Giriş bildirgesi ile çıkış bildirgesi arasında bir farktan bahsettiniz, çift taraflı sigortadan söz ettiniz. Biraz açar mısınız? Giriş bildirgesi açıktan bölümdeki bilginiz olmadığından bahsediyorsunuz, ne demek istiyorsunuz?

2024 yılı içinde fen işlerinde personel azaldığını, temizlik işlerinden yeterli sayıda personel alamadığınızı söylediniz. Ne demek istediniz?

2023 sonuna göre 2024 yılı sonunda borcun arttığını söylüyorsunuz. Net ifade edebilir misiniz?

Yeni giren personel sayısını neden net olarak ortaya koyamıyorsunuz?

Sonuç bölümünde devlet yetkililerine dair bir duyumdan söz ettiniz, açıklar mısınız?

SGK ve vergi borcunun 2024 yılı sonunda neden bu kadar arttığını düşünüyorsunuz?

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Galatasaray Kocaeli maçını hükmen kazandı
Yapay zeka 2026 asgari ücretini açıkladı
Hangisi ne dedi?
Yapay zeka asgari ücreti açıkladı
1,5 milyon kişinin borcu silinecek
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
10 ilde bedava dağıtacak: 70 liraya satılıyor
"Fenerbahçeliler Ali Koç'a ne kadar teşekkür etse az"
Akademi ve öğretmenlik mesleğinin bitirilişi
Altına değil ona yatıran daha çok kazandı: Yeni rekora koşuyor
Emekliye beklediği haberi verdi: Enflasyon farkını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
Masaya gelecek asgari ücret rakamını açıkladı
İstanbul'a lapa lapa kar yağacak tarihi açıkladı
Siyaset
CHP resmen ilan etti! "Şimdi iktidar zamanı"
CHP resmen ilan etti! "Şimdi iktidar zamanı"
Melih Gökçek döneminde dolmuş şoförlüğünden inşaat patronluğuna yükseldi: İşçinin emeğine göz koydu!
Melih Gökçek döneminde dolmuş şoförlüğünden inşaat patronluğuna yükseldi: İşçinin emeğine göz koydu!