AKP'den gazetecilere 'sorulabilecek sorular' listesi!
Trabzon’da AKP Ortahisar İlçe Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında tartışma yaratan bir gelişme yaşandı. Belediye Grup Başkanvekili Yavuz Şener’in katıldığı toplantıda, gazetecilere önceden hazırlanmış bir soru listesi dağıtıldığı ortaya çıktı.
'SORULABİLECEK SORULAR' LİSTESİ
“Sorulabilecek Sorular” başlıklı A4 dosyası olarak iletilen belgede, gazetecilerin yöneltebileceği öngörülen sorular yer aldı. Listede belediyedeki personel alımları, belediyenin borç durumu ve SGK ile vergi ödemeleri gibi konular dikkat çekti.
Bu uygulama, gazeteciler arasında tepkiyle karşılandı ve basın özgürlüğü açısından tartışma yarattı.
Listede yer alan bazı sorular şöyle:
Giriş bildirgesi ile çıkış bildirgesi arasında bir farktan bahsettiniz, çift taraflı sigortadan söz ettiniz. Biraz açar mısınız? Giriş bildirgesi açıktan bölümdeki bilginiz olmadığından bahsediyorsunuz, ne demek istiyorsunuz?
2024 yılı içinde fen işlerinde personel azaldığını, temizlik işlerinden yeterli sayıda personel alamadığınızı söylediniz. Ne demek istediniz?
2023 sonuna göre 2024 yılı sonunda borcun arttığını söylüyorsunuz. Net ifade edebilir misiniz?
Yeni giren personel sayısını neden net olarak ortaya koyamıyorsunuz?
Sonuç bölümünde devlet yetkililerine dair bir duyumdan söz ettiniz, açıklar mısınız?
SGK ve vergi borcunun 2024 yılı sonunda neden bu kadar arttığını düşünüyorsunuz?