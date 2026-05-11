Afyon depreminin altında Süleyman Soylu çıktı! Üç belediye daha AKP'ye geçecekmiş

Afyonkarahisar’da CHP’li belediye başkanlarının AKP’ye geçiş sürecinde eski İçişleri Bakanı ve şu anda AKP İstanbul Milletvekili olan Süleyman Soylu’nun aktif rol aldığı öne sürüldü. Soylu’nun, yakınlığıyla bilinen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile doğrudan temas kurduğu söylendi.

Notbir’in haberine göre AKP Afyonkarahisar İlçe Başkanlığı tarafından yürütülen görüşmelerde Soylu da devreye girdi. Topçu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takacağı isimler arasında yer alması bekleniyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da yarın CHP’den istifa ederek AKP’ye katılacağı öne sürüldü. Köksal, bir süredir CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimiyle yaşadığı gerilimle gündeme geliyordu.

Süleyman Soylu aylık 450 bin lirayı haftada 1 gün meclise giderek kazanıyor

MECLİS ÇOĞUNLUĞU DEĞİŞEBİLİR

İddialara göre Köksal’ın AKP’ye geçişiyle birlikte altı CHP’li belediye meclis üyesi de aynı yönde adım atacak. Bu durumda Afyonkarahisar Belediye Meclisi’nde çoğunluğun Cumhur İttifakı’na geçmesi bekleniyor.

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu

Notbir'in haberine göre; Afyonkarahisar’da Dinar’ın yanı sıra Evciler ve Karadilli belediye başkanlarının da CHP’den AKP’ye geçeceği iddia edildi. Böylece kentte CHP’den AKP’ye geçiş yapacak belediye sayısının artabileceği belirtiliyor.

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, daha önce Süleyman Soylu’ya yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti. Soylu ise geçen hafta yaptığı açıklamada, gelecek seçimlerden itibaren siyaseti bırakacağını söylemişti.