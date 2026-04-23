Adaylık konusu açıldı mı? Özgür Özel Mansur Yavaş ile ne konuştuğunu anlattı!

Adaylık konusu açıldı mı? Özgür Özel Mansur Yavaş ile ne konuştuğunu anlattı!
CHP’ye yönelik operasyonlar ve gözaltıların ardından partide yeni mücadele hattı tartışılırken, Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasındaki uzun telefon görüşmesinin ayrıntıları da netleşti. Görüşmede adaylık başlığının açılmadığı, belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma gibi seçeneklerin konuşulmadığı, sürecin yönetimi için istişarenin süreceği belirtildi.

CHP'ye art arda operasyonlar, gözaltılar ve Mansur Yavaş'a yönelik kuşatmanın da artması sonrasında CHP'nin gündemi yeni yol haritası... Mücadele için yeni rota belirlenirken, partiye 'seyredemeyiz' çağrısı yapan Mansur Yavaş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel telefonda görüşmüştü. O görüşmenin detaylarını Özel parti yönetimine anlattı...

Özel, Yavaş’ın görüşlerinin dinlendi ve süreçle ilgili istişarelerin sürdürdü.

Özel’in, Yavaş’ı aradığı ve iki isim arasında uzun bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi. 21 Nisan’da yapılan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da bu görüşme gündeme geldi.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Özel’in Yavaş ile telefonda görüşerek sürecin yönetimine dair fikirlerini dinlediğini söyledi. Parti içindeki istişare trafiğine işaret eden Emre, Yavaş’ın değerlendirmelerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Temelde birbiriyle çelişen görüşleri yok”

ÖZEL VE YAVAŞ'TAN SAMİMİ TELEFON GÖRÜŞMESİ

MYK toplantısında konuşan Özel’in de Yavaş’la sıcak bir telefon görüşmesi yaptıklarını anlattığı belirtildi.

Özel’in değerlendirmesinde, belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma gibi bir başlığın bulunmadığı da aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun ise görüşmede açılmadığı ifade edildi.

CHP kulislerinde, Özel’in Mansur Yavaş ile kısa süre içinde yüz yüze de görüşmek istediği konuşuluyor. Bu buluşmanın, Yavaş’ın Arnavutluk Tiran dönüşünün ardından gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Yavaş, partiyle ilgili bir sorun bulunmadığını, ancak kurumsal anlamda bazı sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Nefes'ten Aytunç Erkin, köşe yazısına göre; mitinglere devam edilmesi ve daha sert bir söylem izlenmesi de gündeme gelen başlıklar arasında yer aldı. Belediye başkanlığından istifa ya da meclis üyeliklerinden ayrılma konusu görüşmede yoktu.

