Uzmanından mide dedikoduları : Ne zaman doktora gitmeli?

Salhab, sindirim sisteminin bizimle sürekli iletişim halinde olduğunu ve yalnızca ne yediğimizi değil, aynı zamanda nasıl yaşadığımızı, stresle nasıl başa çıktığımızı ve hatta duygularımızı nasıl hissettiğimizi de yansıttığını belirtiyor.

Bu sinyalleri anlamak, küçük rahatsızlıkları doktora görünme ihtiyacından ayırt etmenize yardımcı olabilir.

BAĞIRSAK SİNYALLERİ

Dr. Selhab'a göre sindirim sistemi, içeride olup bitenler hakkında sürekli ipuçları gönderen geri bildirim mekanizmalarıyla dolu ve bu yüzden bunları fark etmek önemli.

- Bağırsaklar çoğunlukla şişkinlik, aşırı gaz, mide krampları, bağırsak hareketlerindeki değişiklikler (kabızlık, ishal veya yeni acil dışkılama hissi, reflü veya mide ekşimesi, erken dolgunluk, mide bulantısı veya midenizin bozulduğu hissi) yoluyla konuşur diyor Dr. Salhab.

Bu geçici alevlenmelerin çoğu zararsızdır ve genellikle aşağıdaki gibi kısa vadeli tetikleyicilerle ilişkilidir:

stres

enfeksiyonlar

adet döngüleri

seyahat

ilaçlar

çok fazla ultra işlenmiş gıda

BAĞIRSAKTAKİ HİSSİN ASLINDA ANLAMI NEDİR?

Dr. Salhab'a göre insanların sıklıkla içgüdü olarak tanımladığı şeyin derin biyolojik kökleri var.

- Bağırsaktaki his gerçek biyolojiyi yansıtır: Enterik sinir sistemi (bağırsakların yerleşik sinir ağı), vagus siniri , bağışıklık sinyalleri, hormonlar ve mikrobiyom, beyne sürekli olarak iki yönlü bir iletişimle mesajlar gönderir - diye açıklıyor.

Bu iletişim, stresin neden mide bulantısına yol açabileceğini veya kaygının neden mide kramplarına neden olabileceğini açıklamaya yardımcı olur.

- Her ne kadar her duygu bağırsakta başlamasa da, stres, sakinlik ve hatta motivasyonu deneyimleme biçimimizin önemli bir kısmı bağırsaktan beyne giden sinyallerden ve mikroplarımızın ürettiği metabolitlerden etkilenir, diyor Dr. Salhab.

Başka bir deyişle, bağırsak beyne sürekli kimyasal mesajlar gönderiyor ve bu sinyaller ruh halini, stres seviyesini ve genel sindirimi etkileyebiliyor.

Bu bağlantıyı fark etmek, semptomlara daha fazla farkındalıkla yanıt vermenize yardımcı olabilir. Bu, stresli dönemlerde mideniz kasılıyorsa, bunun tamamen kafanızda değil, bağırsaklarınız ve beyninizin aktif bir iletişim içinde olduğu anlamına gelir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Bağırsak belirtileri hafif tahrişten yaşamı değiştirecek boyuta kadar değişebilir.

Göz ardı edilmemesi gereken ince işaretler:

Bazı bağırsak semptomlarını görmezden gelmek kolaydır, ancak bunlar daha derin sorunların habercisi olabilir.

Dr. Salhab, "İnsanlar genellikle kronik şişkinliğin, demir eksikliği anemisinin , antiasitlere rağmen devam eden sık mide ekşimesinin, istenmeyen kilo değişikliklerinin, laktoz veya fruktoza karşı yeni intoleransın ve kabızlık ile ishal arasında değişen dışkılamanın önemini küçümsüyor " diyor.

Sindirim sistemi dışındaki belirtilerin bile mide-bağırsak sorunlarına işaret edebileceğini belirtiyor.

- Bağırsak belirtilerine ek olarak tekrarlayan ağız ülserleri, eklem ağrıları, cilt döküntüleri veya göz tahrişi de inflamatuar bağırsak hastalığına (IBD) işaret edebilir - diye ekliyor.

Ağır bir yemekten veya kötü bir gece uykusundan sonra ara sıra sindirim sorunları yaşamak normaldir. Ancak, kalıcı veya öngörülemeyen semptomlar daha karmaşık bir rahatsızlığın habercisi olabilir.

- İrritabl bağırsak sendromu (IBS) , kabızlık, ishal veya her ikisi şeklinde bağırsak hareketleriyle ilişkili tekrarlayan karın ağrısını içerir ve doku hasarı olmaksızın artıp azalma eğilimindedir, diye açıklıyor Dr. Salhab.

Buna karşılık, inflamatuvar bağırsak hastalığı (İBH), sindirim sisteminde gözle görülür inflamasyonla karakterizedir.

- Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, kanama, kilo kaybı, ateş ve laboratuvar anormalliklerine neden olabilir ve tıbbi tedavi gerektirebilir, diyor.

Gıda intoleransı da sık karşılaşılan bir diğer nedendir.

Dr. Salhab, "Hedeflenen diyet değişiklikleriyle semptomlar iyileşir ancak çölyak hastalığı bir immünolojik durumdur ve herhangi bir diyet araştırmasından önce resmi testler gerektirir" diye vurguluyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR VE BAĞIRSAK SAĞLIĞI

Günlük yaptıklarınız bağırsak sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Sindirim sisteminin ne kadar iyi çalışacağı yalnızca beslenmeyle değil, aynı zamanda uyku şeklimizle, ne kadar hareket ettiğimizle, stresle de belirlenir.

Bağırsak sağlığını tehlikeye atan pek çok alışkanlık yavaş yavaş gelişir.

- Kronik olarak düşük lif alımı, sık sık aşırı işlenmiş gıda tüketimi, aşırı alkol tüketimi, sigara veya elektronik sigara kullanımı, kötü kontrol edilen stres, kısa veya düzensiz uyku, hareketsiz zaman, dehidrasyon ve gereksiz yere sık sık NSAID (ibuprofen gibi) kullanımı bağırsak direncini azaltabilir, diyor Dr. Salhab.

Ayrıca, aşırı antibiyotik kullanımının veya aşırı kısıtlayıcı diyetlerin, sindirim sisteminin dengesinin korunmasında hayati bir rol oynayan mikrobiyal çeşitliliği azaltabileceğini de belirtiyor. Zamanla, bu faktörler bağırsakları daha reaktif hale getirebilir ve günlük stres faktörlerine karşı daha az uyumlu hale getirebilir.

BAĞIRSAKLARI GÜÇLENDİREN ALIŞKANLIKLAR

Dr. Salhab'a göre, üç temel alışkanlık zamanla bağırsak direncini güçlendirmeye yardımcı olabilir:

Sıvı alımınızı artırın - Bol su için, alkolü sınırlayın ve protein, renklendirici ve fermente edilebilir lif içeren dengeli öğünlere odaklanın.

Her hafta çeşitli lif ve bitkiler - çok çeşitli meyve, sebze, baklagiller, kuruyemişler, tohumlar ve tam tahıllar tüketilerek faydalı mikroplar beslenmeli ve sindirim desteklenmelidir.

Egzersiz, uyku ve stres yönetimi - düzenli fiziksel aktivite, gecede yedi ila dokuz saat uyku ve nefes alma veya farkındalık egzersizleri gibi stres yönetimi uygulamaları bağırsak ve beyin sinyallerini düzenlemeye yardımcı olur.

Healthline dergisine göre gastroenterolog, "Bu küçük ve tutarlı alışkanlıklar, zamanla bağırsaklarınızı sessizce eğitir ve herhangi bir besin takviyesinden veya kısa süreli temizlikten daha iyi bir temel oluşturur" diyor .

BAĞIRSAK-BEYİN BAĞLANTISI

Bağırsaklarla beynin sürekli iletişim halinde olduğunu ve bunun ruh halinden enerjiye, sindirime kadar her şeyi etkilediğini belirtiyor.

- Vagus siniri gerçek zamanlı durum güncellemelerini iletir, bağırsak bakterileri kısa zincirli yağ asitleri gibi iltihabı ve nörotransmitter yollarını etkileyebilen metabolitler üretir ve stres hormonları geri bildirimde bulunarak hareketliliği ve duyarlılığı etkiler, -diye açıklıyor uzman.

Bu sistem dengelendiğinde, insanlar genellikle daha istikrarlı bir enerji, daha az "beyin sisi" ve daha sakin bir mide yaşarlar.

- Düzenlenmediğinde daha fazla ağrı, şişkinlik, aciliyet hissi ve ruh hali değişkenliği görüyoruz, diye ekliyor.

PROBİYOTİKLERİN VE FERMENTE GIDALARIN ROLÜ

- Genellikle canlı kültürlü yoğurt, kefir veya fermente sebzeler gibi fermente seçeneklerle ve yulaf ezmesi, soğan, sarımsak, muz ve baklagiller gibi prebiyotik lifler önceliğimiz. Probiyotik takviyeleri belirli rahatsızlıklara yardımcı olabilir, ancak faydaları spesifiktir ve herkese uyan tek bir çözüm değildir, diyor Dr. Salbach.

Bir değişikliği dört ila sekiz hafta boyunca denemenizi ve vücudunuzun nasıl tepki verdiğini izlemenizi öneriyor.

GASTROENTEROLOĞA NE ZAMAN GİTMELİSİNİZ?

Sağlıklı alışkanlıklara sahip olsanız bile, bağırsaklarınızın profesyonel ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar vardır.

- Ara sıra görülen bir kötüleşme ile daha ciddi bir şeyin habercisi arasında fark vardır, diyor Dr. Salhab ve mutlaka bir gastroenteroloğa gitmeniz gereken belirtileri sıralıyor:

kanama

açıklanamayan kilo kaybı

sürekli kusma

anemi

ateş

yutma sorunları

Şu durumlarda doktora başvurmanın faydalı olduğunu da ekliyor: