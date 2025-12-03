Görme engelli adam 3 boyutlu yazıcıyla üretilen korneayla görmeye başladı

Yayınlanma:
İsrail'deki Rambam Göz Enstitüsü, dünyanın ilk tamamen 3 boyutlu yazıcıyla üretilen kornea naklini başarıyla gerçekleştirerek görme engelli bir hastaya görme yeteneğini geri kazandırdı.

İmplant, Amerikan-İsrail ortaklığındaki Precise Bio şirketi tarafından, İngiltere'deki Newcastle Üniversitesi'nin araştırmalarına dayanan teknoloji kullanılarak üretildi. Kornea, insan gözünün bu bölümünün doğal yapısıyla mükemmel uyum sağlayan birkaç donör hücre katmanı üzerine basıldı.

19518.jpg

Kornea enfeksiyon, genetik veya travma nedeniyle hasar görebilir ve körlüğe yol açabilir. Donör dokuları yaygın olarak kabul görse de çoğu ülkede genellikle bulunmaz. Yeni teknoloji, tek bir donör korneasından alınan hücrelerden 300 kornea basılmasına olanak tanıyarak donör doku eksikliği sorununu çözer.

Yüksek hassasiyetli 3 boyutlu bir biyoyazıcı, kültürlenmiş hücreler içeren bir kolajen jelinden kornea yapısını (epitel, stroma ve endotel) katman katman oluşturur. 500-600 µm kalınlığındadır ve belirgin bir eğriliğe sahiptir. Baskı işleminden sonra implant, bir biyoreaktörde "olgunlaşarak" doğal şeffaflık ve mekanik özellikler kazanır.

newcastle-front.png

Tam biyouyumluluk sayesinde kornea reddi neredeyse hiç yaşanmaz ve herhangi bir bağışıklık baskılanmasına gerek kalmaz. İşlem standart bir sürede (bir ila iki saat) tamamlanır ve hastanın görüşü birkaç hafta içinde herhangi bir komplikasyon olmadan geri döner.

Başarılı operasyon, korneaların ve potansiyel olarak diğer organların (kalp, karaciğer, böbrekler) seri üretiminin önünü açıyor. Donörlere dayanan geleneksel nakillerin aksine (ki bu organlarda ciddi bir kıtlık var), yeni teknoloji en azından oftalmoloji alanında bekleme listelerini ortadan kaldırmayı vaat ediyor.

Bu başarı, 2025 yılının en büyük tıbbi atılımlarından biri olarak kabul ediliyor ve kornea hasarı nedeniyle körlük yaşayan milyonlarca insana umut veriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

