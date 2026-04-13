Lazer Olamaz Denilen Gözler İçin Bir Seçenek: No Touch Laser

Muayene sırasında bazı hastalarımın yüzünde aynı hayal kırıklığını görürüm.

“Daha önce gittim hocam… Bana lazer olmaz dediler.”

Aslında bu cümle, göz lazer tedavilerinde en sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Özellikle kornea yapısı ince olan hastalarda, klasik lazer yöntemleri her zaman uygun olmayabilir. Bu nedenle bazı hastalara yıllar boyunca “lazer için uygun değilsiniz” denilmiş olabilir.

Ancak bugün geldiğimiz noktada, teknoloji bu sınırları önemli ölçüde değiştirdi.

No Touch Laser, özellikle bu hasta grubu için geliştirilmiş, farklı bir yaklaşım sunan yöntemlerden biridir. Bu yöntemde işlem, adından da anlaşılacağı gibi göze herhangi bir cerrahi temas olmadan, tamamen lazer teknolojisi ile gerçekleştirilir.

Yani bıçak yok, mekanik bir müdahale yok…

Sadece lazerin hassas planlaması ve uygulaması var.

No Touch Laser, korneanın yüzeyinden yapılan bir uygulamadır. Bu sayede bazı durumlarda, daha önce lazer için uygun bulunmayan hastalarda da değerlendirme imkânı doğabilir. Elbette her hasta için uygun olup olmadığı ancak detaylı bir muayene ile belirlenebilir.

Hastalarımın en çok merak ettiği konu ise genellikle şu oluyor:

“Gerçekten göze hiç dokunulmuyor mu?”

Evet, bu yöntemde işlem sırasında göze fiziksel bir temas uygulanmaz. Bu da özellikle hassasiyet yaşayan veya bu konuda kaygısı olan hastalar için önemli bir avantaj sağlar.

İşlem süresi oldukça kısadır. Ancak No Touch Laser’da iyileşme süreci, bazı diğer yöntemlere göre biraz daha sabır gerektirebilir. İlk günlerde hafif batma veya hassasiyet hissi olabilir; bu durum gözün kendini yenileme sürecinin doğal bir parçasıdır.

Burada önemli olan doğru beklentiyi oluşturabilmektir.

Her yöntemin avantajları olduğu gibi, sürece dair bilinmesi gereken yönleri de vardır.

Benim yaklaşımım her zaman şu olmuştur:

Bir yöntemi önermekten önce, o hastanın göz yapısına en uygun seçeneği belirlemek.

Bugün lazer tedavileri artık tek tip değil.

Her göz için farklı bir çözüm mümkün.

Ve bazen…

Daha önce “olmaz” denilen bir durum, doğru yöntemle mümkün hale gelebilir.

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Uğur Balcı