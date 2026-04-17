Kabızlık ve bel ağrısı tesadüf değil!

İşte vücudun bu karmaşık bağlantısının anatomisi!

Tek başlarına ele alındığında, bel ağrısı ve kabızlık her yıl milyonlarca insanı etkileyen yaygın rahatsızlıklardır; bu nedenle ikisinin birlikte görülmesi kolayca sadece bir tesadüf gibi görünebilir. Ancak bu iki belirti aynı anda ortaya çıktığında, aralarında bir bağlantı olduğundan şüphelenmek mantıklıdır. Akla gelen sorular şunlardır: Bir sorun diğerine neden oluyor mu ve her ikisi de üçüncü, gizli bir rahatsızlığın belirtileri olabilir mi?

KABIZLIK SIRT AĞRISINA NEDEN OLABİLİR Mİ?

Cleveland Kliniği'nde sindirim sistemi bozuklukları konusunda uzmanlaşmış bir hemşire olan Brynn DeSantis, bu olguyu ele alarak sindirim sistemi ve omurganın aynı alanı paylaştığını ve birbirlerini etkilediğini açıklıyor.

- Kabızlık sırt ağrısına neden olabilir, ancak daha sıklıkla kronik rahatsızlıklar her iki semptomun da kaynağıdır, diye doğruluyor DeSantis.

Doğrudan bağlantı: Bağırsakların omurgaya baskı yapması durumu.

Kabızlığın bel ağrısına neden olmasının en basit yollarından biri mekanik basınçtır. Kalın bağırsakta biriken büyük miktarda dışkı, omurganın alt kısmındaki sinirlere fiziksel olarak baskı yapabilir.

- Bu durumda belinizin alt kısmında donuk, ağrılı bir baskı hissedebilirsiniz, diye açıklıyor DeSantis.

Özellikle tehlikeli bir türü ise dışkı tıkanıklığıdır (impaksiyon) - kuru, sert dışkının rektumda sıkışıp kalması durumudur. Bu durum genellikle hareket kabiliyeti azalmış kişilerde veya ilaçların yan etkisi olarak ortaya çıkar ve bu sırt ağrısına eşlik eden belirtiler endişe vericidir:

Şiddetli karın ağrısı , şişkinlik ve kramplar

Sulu dışkının tıkanıklığın etrafından geçerek ilerlemesi sonucu oluşan ishal

İdrar yollarında meydana gelen değişiklikler, örneğin mesaneye uygulanan basınç nedeniyle sık idrara çıkma

Rektal kanama , ateş, baş dönmesi veya kafa karışıklığı

İrritabl bağırsak sendromu ve "artmış" ağrı

Birçok durumda kabızlık doğrudan ağrıya neden olmaz, ancak her iki semptom da irritabl bağırsak sendromu (İBS) nedeniyle ortaya çıkar. İrritabl bağırsak sendromu, merkezi duyarlılık sendromunun bir türüdür.

- Merkezi duyarlılık, beyindeki sinir sinyallemesinde artışa neden olarak ağrı hislerini yoğunlaştırır. Sanki sinirler beyinle ek olarak iletişim kuruyor gibi - diye açıklıyor DeSantis.

İrritabl bağırsak sendromunda (İBS), bağırsaklardaki sinirler aşırı hassastır ve bu da kabızlığa, ishale veya her ikisinin bir kombinasyonuna neden olur (bu nedenle üç farklı İBS türü vardır ). Tipik olmamakla birlikte, İBS bazen bel ağrısına da neden olur .

Bel ağrısı hareket kabiliyetini kısıtlayabilir ve egzersiz eksikliği kabızlığa yol açarak kısır bir döngü oluşturabilir.

Bel ağrısı hareket kabiliyetini kısıtlayabilir ve egzersiz eksikliği kabızlığa yol açarak kısır bir döngü oluşturabilir.

DeSantis, "İrritabl bağırsak sendromunda sırt ağrısının kaynağı net değil," diye belirtiyor. Bu durum , aslında bağırsaklarda başlayan ancak kişinin sırtında hissettiği "yansıyan ağrı" meselesi olabilir. Ayrıca, IBS'li kişilerin sıklıkla fibromiyalji (vücudun her yerinde ağrı ve yorgunluk) ve interstisyel sistit (mesane, alt karın ve sırt ağrısı) gibi diğer kronik rahatsızlıklardan da muzdarip oldukları ve bunun da bel ağrısının klinik tablosunu daha da karmaşık hale getirdiği unutulmamalıdır.

NÖROLOJİK HASTALIKLAR VE TÜMÖR RİSKİ

Parkinson hastalığı ve multipl skleroz gibi nörolojik rahatsızlıklar sinirleri ve kasları doğrudan etkiler. Bu, hasarın bağırsaklardaki sinirleri (atık akışını yavaşlatarak kabızlığa yol açar) ve aynı zamanda sırt sinirlerini de etkileyebileceği anlamına gelir. Hastalar daha sonra şu belirtileri hissederler:

Sırt ve kalçalarda kas ağrısı, kramp ve gerginlik.

Yiyeceklerin sindirim sisteminden geçişinin son derece yavaş olması, kronik kabızlığa yol açar.

Bir diğer ciddi neden ise tümörlerdir. Omurilik tümörleri doğrudan sinirlere baskı yaparak ağrıya veya sindirimin önemli ölçüde yavaşlamasına neden olabilir. Benzer bir durum, kolon kanseri , yumurtalık kanseri veya rahim kanseri sonucu oluşabilen alt karın bölgesindeki büyük tümörlerde de görülür . Bu kanserler dışkının geçişini fiziksel olarak engelleyebilir ve sırta yayılan ağrıya neden olabilir.

İLAÇLAR VE YAN ETKİLERİ

Paradoksal olarak, bel ağrısını hafifletmek için kullanılan ilaçlar genellikle bağırsak tıkanıklığının, yani kabızlığın başlıca nedenidir.

Cleveland Kliniği'nden Brynn DeSantis, "Kabızlık, ağrı kesicilerin ve kas gevşeticilerin çok yaygın bir yan etkisidir. Parkinson hastalığı ilaçları da kabızlığa neden olabilir veya kabızlığı kötüleştirebilir" diyor.

Bunun da ötesinde, bel ağrısı fiziksel aktiviteyi doğrudan etkiler.

- Sırt ağrısı hareket kabiliyetini kısıtlayabilir ve egzersiz eksikliği kabızlığa yol açarak, profesyonel yardım olmadan çıkılması zor bir kısır döngü oluşturur, diye uyarıyor DeSantis.

SORUNUN GERÇEK NEDENİNİ NASIL KEŞFEDEBİLİRİZ?

Bel ağrısının kabızlıktan mı yoksa başka bir sorundan mı kaynaklandığını belirlemek için doktorun kapsamlı bir tıbbi öyküyü incelemesi gerekir. Teşhiste kilit sorular şunlardır:

Bağırsak hareketlerinizi yavaşlatan bir ilaç kullanıyor musunuz?

Size IBS veya Parkinson hastalığı teşhisi konuldu mu?

Gaz, şişkinlik veya ishal gibi başka belirtiler de var mı?

Bel ağrınız hareket ettikçe kötüleşiyor mu (bu, fıtıklaşmış bir disk veya kas çekmesi belirtisi olabilir)?

En Önemli Soru: Bağırsak hareketinden hemen sonra bel ağrısı geçer mi?

RAHATLAMAYA GİDEN YOL: İPUÇLARI VE TEDAVİLER

Eğer kabızlık başlıca neden ise, evde bu durumu hafifletmenin yolları vardır :

Lif açısından zengin besinlerin ve yeterli su tüketiminin artırılması.

Düzenli egzersiz yapmak ve tuvalet ihtiyacı geldiğinde ertelememek (dışkıyı tutmak sorunu daha da kötüleştirir).

Lif takviyeleri veya dışkı yumuşatıcıları.

Kahve hilesi: Bir fincan sıcak kafeinli kahve, sindirim sisteminin kaslarını uyarabilir; bundan sonra beş dakika tuvalette vakit geçirmelisiniz.

Daha ciddi vakalarda doktor lavman veya tam bir bağırsak temizliği ( kolonoskopi gibi ) önerebilir.

Sırt ağrısını hafifletmeye gelince, DeSantis'in görüşü kesin:

- Reçetesiz satılan ağrı kesicilerin (NSAİİ'ler) kullanılmasını önermiyorum çünkü bunlar bazen mide-bağırsak semptomlarını kötüleştirebilir.

Bunun yerine şunlar önerilir:

Lokal ağrı jelleri ve kompresler ( sıcak veya soğuk )

Kas gevşetme için yoga , meditasyon ve derin nefes alma teknikleri

Hafif egzersizler ekleyerek uzun süreli yatak istirahatinden kaçınmak

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Ağrı ve kabızlık birkaç haftadan fazla sürerse, detaylı bir muayene gereklidir. Ancak aşağıdaki durumlarda acil yardım gereklidir:

Bacaklarda his kaybı

Rektal kanama

Açıklanamayan kilo kaybı

Dışkı veya idrar kaçırma (dışkı veya idrarı kontrol edememe)

Bu sorunlar günlük yaşamı etkilemeye başladığında, nedenini doğru bir şekilde belirlemek ve uygun tedaviyi saptamak için profesyonel yardım almak önemlidir.