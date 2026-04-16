Yağla gargara yapmak efsane mi gerçek mi? İşte 3000 yıllık yöntem hakkında bilimin son sözü

Diş hekimleri, yağla gargara yapmanın diş fırçalama ve diş ipi kullanımının yerini almaması gerektiğini vurguluyor. Sağlıklı yetişkinler için risk düşük olsa da, yanlış teknik mide tahrişine veya nadir durumlarda solunum problemlerine yol açabilir. Bu uygulamayı denemeden önce, faydalarının yanı sıra potansiyel riskleri de anlamak önemlidir.

YAĞI ÇALKALAMAK ASLINDA NE İŞE YARAR?

Yapılan çalışmalar, yağla gargara yapmanın tükürükte plak, diş eti iltihabı ve ağız kokusuna neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir . Ancak bunun diş ve diş eti sağlığını nasıl iyileştirdiği konusu tartışmalıdır.

Yağla gargara yapma üzerine yapılan birçok çalışma, kısa süreler boyunca küçük örneklem gruplarıyla gerçekleştirilmiş ve yetersiz tasarlanmıştır. Ayrıca, yağla gargara yapmanın dişleri beyazlatabileceği, astımı tedavi edebileceği, alerjileri hafifletebileceği veya kalp hastalığını önleyebileceği iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt yoktur.

Yağla gargara yapmanın etkinliğini belirlemek için daha fazla yüksek kaliteli çalışmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, yağla gargara yapmak üst düzey bir diş fırçalama ve diş ipi kullanma rutinine "alternatif" gibi görünse de, ağız sağlığına çeşitli şekillerde fayda sağlayabilir.

Zararlı bakterileri yok edebilir

Yağla gargara yapmanın en önemli iddiası, ağızdaki bakterileri "çekip yok etmesi" veya ortadan kaldırmasıdır. Gerçekte, ağızda her zaman bir miktar bakteri olacaktır ancak yağla gargara yapmak zararlı bakterileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Ağızda doğal olarak yüzlerce farklı türde faydalı ve zararlı bakteri bulunur. Çok fazla şeker tüketmek veya dişleri düzgün fırçalamamak gibi nedenlerle zararlı bakteriler çoğaldığında, bu durum genellikle diş çürümesine, diş eti hastalıklarına ve ağız kokusuna yol açar.

2019 yılında 75 çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada, ağızlarını antibakteriyel suyla çalkalayan veya susam yağıyla gargara yapan çocukların tükürüklerindeki zararlı bakteri miktarının önemli ölçüde azaldığı gözlemlenmiştir .

2016 yılında 60 katılımcıyla yapılan bir başka çalışmada, dişlerini fırçalamadan önce bir dakika boyunca ağızlarını klorheksidinle çalkalayan, 10 dakika boyunca hindistan cevizi yağıyla çalkalayan ve bir dakika boyunca damıtılmış suyla çalkalayan kişiler karşılaştırıldı. İki hafta sonra, araştırmacılar ağız gargarası ve hindistan cevizi yağı kullanan grupların tükürüklerinde daha az bakteri olduğunu buldu.

Ağız kokusunu azaltabilir

Ağız kokusu genellikle dil üzerinde biriken bakteriler, enfeksiyonlar ve yetersiz ağız hijyeninden kaynaklanır. Ağızda kalan bakteriler ağız kokusuna (tıbbi adıyla halitozis ) yol açabileceğinden ağza yağ çekme yöntemi ağız kokusunu önlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir.

Ağız kokusu olan kişiler genellikle diş fırçalama alışkanlıklarını iyileştirerek veya klorheksidin gibi antiseptik bir ağız gargarasıyla gargara yaparak bu hoş olmayan kokuyu gidermeye çalışırlar.

Ancak, 30 hamile kadın üzerinde yapılan 15 günlük bir çalışma, pirinç kepeği yağı veya susam yağı ile gargara yapmanın ağız kokusunu azaltmada klorheksidin kadar etkili olduğunu bulmuştur . Ayrıca, 2011 yılında 20 çocuk üzerinde yapılan bir çalışma, susam yağı ile gargara yapmanın veya klorheksidin ile durulamanın ağız kokusuna neden olan bakterileri azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

Diş çürümesini önleyebilir

Araştırmalar, Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmanın, genellikle diş çürümesine neden olan ağızdaki zararlı bakterileri azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, yağla gargara yapmak , bakteri birikimi dişleri aşındırmaya başladığı için çürük oluşma riskini azaltmaya yardımcı olabilir .

Ayrıca diş çürümesine neden olan plak oluşumunu önlemeye de yardımcı olabilir.

2020 yılında yapılan küçük bir araştırmada, Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmanın 30 gün sonra plak oluşumunu azaltmaya yardımcı olduğu bulundu.

Plak yeniden oluşumu üzerine yapılan dört günlük bir başka çalışma da, Hindistan cevizi ve susam yağı karışımlarının plak azalmasında benzer sonuçlar verdiğini ortaya koydu.

Diş eti iltihabını azaltabilir

Diş plağında kalan bakteriler, diş etlerinin tahriş olmasına ve kanamasına neden olan bir diş eti hastalığı olan gingivite de yol açabilir . Yağla gargara yapmak, bakterileri azaltarak iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Özellikle Hindistan cevizi yağı, iltihaplı diş etlerini yatıştırabilen anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Diş eti iltihabı olan 60 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, Hindistan cevizi yağıyla gargara yapmanın bir hafta sonra plak oluşumunu azaltmaya ve diş eti sağlığını iyileştirmeye yardımcı olduğu bulundu.

Diş eti iltihabı olan 20 erkek çocuğu üzerinde yapılan eski bir çalışmada, susam yağı veya sade ağız gargarasıyla gargara yapmanın semptomları iyileştirdiği bulundu. Yağlı gargara ayrıca ağızdaki plak ve zararlı bakterilerin azalmasına da yardımcı oldu.

DİĞER POTANSİYEL SAĞLIK FAYDALARI

Ayurveda tıbbına göre, yağ çalkalama vücudu toksinlerden arındırır.

Ayurveda uzmanları, yağla gargara yapmanın sinüsleri temizleyebileceğine ve baş ağrılarını azaltabileceğine inanmaktadır.

Ayrıca artritten kalp hastalığına kadar birçok kronik sağlık sorunuyla bağlantılı olan iltihaplanmayla mücadelede de yardımcı olabilir.

Aslına bakılırsa, yağla gargara yapmanın vücuttaki toksinleri attığı, sinüsleri açtığı, baş ağrılarını azalttığı veya genel sağlığı iyileştirdiği yönündeki iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt şu anda mevcut değil.

ÇALKALAMAK İÇİN EN İYİ YAĞ

Ağız çalkalama için genellikle Hindistan cevizi yağı önerilir ancak sızma zeytinyağı veya ayçiçek yağı gibi yüksek kaliteli herhangi bir yemeklik yağ da kullanılabilir. Sızma hindistan cevizi yağı, bakteri, virüs ve mantarlarla savaşan antimikrobiyal özelliklere sahiptir . Bu da Hindistan cevizi yağına diğer yağ türlerine göre bir avantaj sağlar.

YAĞLA AĞIZ NASIL ÇALKALANIR?

Yağ çalkalama işlemi oldukça basittir. Öncelikle yüksek kaliteli bir yemeklik yağ seçilir. Ayçiçek yağı, Hindistan cevizi yağı ve susam yağı bu işlem için yaygın olarak kullanılan yağ türleridir.

YAĞI DOĞRU ŞEKİLDE ÇALKALAMA ADIMLARI:

Yağ miktarı: Yaklaşık bir yemek kaşığı yüksek kaliteli yemeklik yağ ağza alınır.

Çalkalama işlemi: Yağ, yutulmamasına özellikle dikkat edilerek ağız boşluğunda çalkalanır.

Seans süresi: İlk sarsıntı beş dakika sürer ve ardından süre, hisse alışma düzeyine göre kademeli olarak uzatılır.

En uygun zaman dilimi: Tam etkiyi elde etmek için, Ayurveda uygulamasına göre, vücuttaki safsızlıkların giderilmesi için yeterli süre sağlayan beş ila 20 dakika boyunca her gün çalkalanması önerilir.

Hareket tekniği: Yağ bir taraftan diğerine hareket eder ve dişler arasındaki boşluklardan aktif olarak çekilir; tükürük ve hava ile karışarak hacmini artırır.

Kısmi püskürtme: İçeriğin erken boşaltılması gerektiğinde, borunun tıkanmasını önlemek için az miktarda yağ, gidere değil, yalnızca çöpe püskürtülür.

İşlemin devamı: Ağız kısmen boşaltıldıktan sonra, belirlenen süre dolana kadar çalkalama işlemine devam edilir.

İşlemin tamamlanması ve bertarafı: İşlemin sonunda, beyaz ve köpüklü bir hal alan yağ, bir atık kutusuna boşaltılır.

Tedavi sonrası hijyen: Dişler iyice fırçalanır ve ağız, yağ ve plak kalıntılarının tamamen temizlenmesi için suyla çalkalanır.

Yağla gargara yapmak, diş fırçalamanın ve düzenli diş hekimi ziyaretlerinin yerini almamalıdır.

Yağla gargara yapmanın gerçek risklerini ve yan etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ancak doğru şekilde yapıldığında, yağla gargara yapmak yetişkinler için düşük risklidir.

Araştırmalar, yağla gargara yapmanın hafiften potansiyel olarak tehlikeli yan etkilere kadar çeşitli sonuçlara yol açabileceğini göstermiştir; bunlar arasında şunlar yer alır:

Yanlışlıkla yağ yutulması nedeniyle mide rahatsızlığı

Yağ aspirasyonu - yağın yanlışlıkla akciğerlere kaçması.

Lipoid pnömoni, akciğerlerde zamanla yağ birikmesi sonucu oluşur.

Yağı çalkalamak, susam veya Hindistan cevizine alerjiniz varsa da tehlikeli olabilir. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yakın zamanda susamı dokuz önemli gıda alerjeni listesine ekledi. Hindistan cevizi alerjisi nadirdir, ancak mümkündür.

DİŞ HEKİMLERİNİN SÖYLEDİKLERİ:

Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA), ağız sağlığı için yağla gargara yapmayı onaylamamaktadır. ADA, resmi bir açıklamasında, yağla gargara yapmanın plak oluşumunu azaltabileceğine veya çürük olasılığını düşürebileceğine dair güvenilir bilimsel kanıt bulunmadığını belirtmiştir.

Diş sağlığı uzmanları ayrıca, yağla gargara yapmanın ve özellikle hemen ardından diş fırçalamanın diş minesini zayıflatabileceği konusunda uyarıyor. Yağla gargara yapmak dişlerinize doğrudan zarar vermese de, onları hasara karşı daha savunmasız hale getirebilir.

AĞIZ SAĞLIĞINIZA NASIL ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ?

Amerikan Diş Hekimleri Birliği'ne (ADA) göre, ağız sağlığını korumanın en iyi yolu, günde iki kez florür içeren diş macunuyla dişlerinizi fırçalamaktır.

Dişler iki dakika boyunca fırçalanmalı ve günde en az bir kez diş ipi kullanılmalıdır.

Ağız ve genel sağlık için tütün ürünlerinden uzak durulması önerilir.