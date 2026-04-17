Aile hekimliğinde dijital devrim: "Tek tık" dönemi resmen başladı!

Aile hekimliğinde dijital devrim: "Tek tık" dönemi resmen başladı!
Sağlık Bakanlığı, sağlık sistemindeki yükü hafifletmek ve vatandaşın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimini hızlandırmak amacıyla hazırladığı yeni yönetmeliği yürürlüğe koydu. Nisan 2026 itibarıyla hayata geçen düzenlemelerle, aile hekimleri artık vatandaşlara "bir tık" kadar yakın olacak.

9 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile aile hekimliği sistemi dijital çağa uyarlanıyor. Vatandaşlar artık ceplerindeki telefonla aile hekimine ulaşabilecek.

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, MHRS üzerinden hastane randevusu almak isteyen vatandaşların karşısına çıkan "Aile Hekimine Yönlendirme" ekranı. Sistem, vatandaşları uzman doktora gitmeden önce kendi aile hekimlerine yönlendirerek tetkik ve muayenelerin yerinde yapılmasını teşvik ediyor. Bu sayede hastanelerdeki gereksiz yoğunluğun %20 oranında azalması bekleniyor.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ (GÖRÜNTÜLÜ MUAYENE)

"Tek tık" kolaylığının bir diğer ayağı ise Uzaktan Sağlık Hizmeti. Yeni yönetmelikle birlikte:

  • Vatandaşlar, kronik hastalık takibi veya basit danışmanlık işlemleri için aile sağlığı merkezine gitmek zorunda kalmayacak.
  • E-Nabız entegrasyonu sayesinde görüntülü muayene randevusu alınabilecek.
  • Rapor yenileme ve reçete yazdırma gibi işlemler dijital platformlar üzerinden tek tıkla halledilebilecek.

Yeni Görevler, Yeni Kolaylıklar

  • Aile hekimleri artık dijital platformlar üzerinden danışmanlık verecek.

  • Vatandaşlar randevudan muayeneye kadar tüm süreci tek tıkla yönetebilecek.

HEKİMLERE YENİ GÖREVLER, HASTALARA YENİ KOLAYLIKLAR

9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aile hekimliği sisteminde bürokratik işlemler de dijitalleşti. Sözleşme süreçlerinin yerel birimlere (Valilik ve İl Sağlık Müdürlükleri) devredilmesiyle yereldeki personel ihtiyacı ve vatandaş talepleri çok daha hızlı çözülecek.

SÖZLEŞME VE DEVAMSIZLIK TAKİBİ

Düzenlemede çalışanları ilgilendiren kritik bir madde de yer alıyor: Mazeretsiz olarak 8 hafta boyunca görev başında bulunmayan aile hekimlerinin sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erecek. Bu adımın, sistemdeki hizmet sürekliliğini koruması hedefleniyor.

Sonuç olarak; Sağlık Bakanlığının bu hamlesiyle, dijital çağa uygun, daha hızlı ve hastane kuyruklarını azaltan bir "Aile Hekimliği" modeli hedefleniyor. Vatandaşlar artık ceplerindeki telefonla, randevudan muayeneye kadar tüm süreci tek tıkla yönetebilecek.

Sağlık Bakanlığı, bu adımla hastanelerdeki gereksiz yoğunluğun %20 oranında azalmasını hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

