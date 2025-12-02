Diz ve omuzdaki ağrı akciğerlerinizin çığlığı olabilir

Diz ağrısı genellikle akciğer kanseriyle ilişkilendirilen bir durum değildir, ancak nadir durumlarda bunu gösterebilir ve bu belirti çoğunlukla akciğer adenokarsinomunda görülür.

DİZ AĞRISI AKCİĞER KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

Bu bağlantı nadir görülse de eklem ağrısı, parmak seğirmesi veya iltihaplanma gibi belirtiler, doktorları bu belirtilerin nedeninin akciğer kanseri olup olmadığını araştırmaya sevk edebilir.

Ancak bazen akciğer kanseri diz gibi eklemlere yayılarak ağrı, şişlik ve sertliğe neden olabilir diyor akciğer kanseri uzmanı.

Ona göre bu durum genellikle akciğer adenokarsinomunda görülür .

Daha az yaygın olarak, bazı kanserle ilişkili sendromlar, hipertrofik pulmoner osteoartropati (HPOA) olarak bilinen iltihaplanmaya neden olarak eklem ağrısına yol açabilir.

Dr. Lynn Eldridge, MD, " Eklem ağrısı, parmak seğirmesi veya diz şişmesi gibi normal tedaviyle iyileşmeyen belirtiler, akciğer kanseri taraması için doktora gitmeyi gerektirebilir " diyor.

DİZ AĞRISININ AKCİĞER KANSERİYLE BAĞLANTISI NEDİR?

Diz ağrısı ile akciğer kanserinin çeşitli şekillerde bağlantılı olabileceğini açıklıyor .

- Diz ağrısı, tümör bağ dokusu bölgelerine metastaz yaparsa veya yayılırsa veya akciğer kanseriyle ilişkili olağandışı komplikasyonların bir sonucu olabilir . Akciğer kanseri dize bu şekilde yayılabilir. Akciğer kanseri en sık beyne, lenf düğümlerine, karaciğere ve böbrek üstü bezlerine metastazlarla ilişkilendirilir, ancak sinovyal doku da dahil olmak üzere neredeyse her yere yayılabilir. Vücudun eklemlerini çevreleyen koruyucu zarlarda bulunan bir bağ dokusu türüdür. Akciğer kanseri vücudun bu bölgelerine metastaz yaptığında, genellikle akciğer adenokarsinomu olur. En sık etkilenen eklemler dizlerdir - diye açıklıyor Dr. Lynn Eldridge

KANSERDEN ETKİLENEN DİZDEKİ SEMPTOMLAR

Diz kanserinden etkilendiğinde belirtiler şunlardır:

Ağrı

Ayakta durma yeteneğinin azalması

Dizini düzeltme yeteneğinin bozulması

Paraneoplastik sendromlar

Akciğer, yumurtalık, lenf nodu veya meme kanseri olan kişiler, kanserli tümörlerin organ veya doku hasarına neden olarak hormon veya diğer kimyasalların üretimini veya salınımını tetikleyebildiği nadir bir komplikasyon olan paraneoplastik sendrom geliştirme riski altındadır. Paraneoplastik sendromlar, akciğer kanseri olan tüm kişilerin yaklaşık yüzde 10'unu etkiler.

- Paraneoplastik sendromların, kanserle savaşan antikorların veya T hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin, özellikle sinir sistemi veya endokrin (hormon) sistemindeki normal hücrelere yanlışlıkla saldırması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Dr. Lynn Eldridge, akciğer kanseriyle ilişkili en sık etkilenen paraneoplastik sendromların romatizmal ve nörolojik dokular olduğunu söylüyor.

Nadir görülen bir paraneoplastik sendrom türü olan hipertrofik pulmoner osteoartropatinin (HPOA) akciğer kanserine bağlı diz ağrısının ilk belirtisi olabileceğini de ekliyor.

- Akciğer tümörünün salgıladığı veya vücudun akciğer tümörüne yanıt olarak ürettiği maddeler şişmeye ve iltihaplanmaya neden olabilir , diye açıklıyor.

HPOA BELİRTİLERİ ŞUNLARDIR:

Dizlerde , eklemlerde ve hatta dirseklerde ağrılı iltihaplanma ve şişlik

Parmak uçlarının şişmesi - çomak parmak

Koilonychia - kaşık şeklindeki tırnaklar

Tümör çıkarıldıktan sonra, HPOA ile ilişkili diz ağrısı veya diğer semptomlarda iyileşme olmalıdır. Tedavi, osteoporoz tedavisinde yaygın olarak reçete edilen steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler) veya bifosfonatları içerebilir.

Dr. Lynn Eldridge, hem monoartritin (tek eklemde ağrı) hem de poliartritin (birden fazla eklemde ağrı) akciğer kanserinin olası belirtileri olarak tanımlandığını belirtiyor. Ancak, diz ağrısı ile akciğer kanseri arasındaki bağlantının kolayca gözden kaçabileceğini, çünkü akciğer kanserinde görülen artrit sorunlarının oranının çok düşük olduğunu belirtiyor.

- Örneğin, paraneoplastik sendroma bağlı artrit belirtileri akciğer kanseri hastalarının yaklaşık %0,24'ünde görülür. Akciğer kanseri hastalarında HPOA görülme sıklığı ise %0,72 ila %17 arasında değişmektedir.

Ayrıca romatoid artritli kişilerde interstisyel akciğer hastalığı gelişme olasılığının sekiz kat daha fazla olduğunu, bunun da akciğer kanseri riskini artırdığını söylüyor.

Doktor, böbrek kanserinde de diz ve bacak ağrısının görüldüğünü, kemik kanseriyle mücadele eden hastalarda ise şişlik ve kırık gibi başka belirtilerle kendini gösterebildiğini söylüyor.

AKCİĞER KANSERİNE BAĞLI DİZ AĞRISININ TEDAVİSİ

Diz ağrısının nedeninin akciğer kanseri olduğu tespit edilirse, cerrahi, kemoterapi ve/veya radyoterapi yoluyla tümörün çıkarılması veya küçültülmesi yoluyla tedavi edilir.

Ameliyatın türü ve kemoterapi ve radyoterapinin seyri tümörün nerede yerleştiğine, büyüklüğüne ve türüne göre değişir.

OMUZ AĞRISI AKCİĞER KANSERİ BELİRTİSİ OLABİLİR Mİ?

Hatırlatmak gerekirse Pancoast tümörü akciğerin üst kısmında, birinci kaburganın üstünde başlayan nadir bir akciğer kanseri türüdür.

Çoğu akciğer kanserinin aksine, Pancoast tümörleri genellikle öksürük veya göğüs ağrısına neden olmaz . Bunun yerine, Pancoast tümörü olan kişilerde neredeyse her zaman kol güçsüzlüğü ve diğer semptomların eşlik ettiği omuz ağrısı gelişir.