Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu: İlk 2 sırada aynı marka var

Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu.

En çok satılan otomobil Renault Clio. Renault Clio, 34 bin 151 satışla Türkiye'nin en çok satılan otomobili olarak ön plana çıktı.

Tesla Model Y 27 bin 420 ile ikinci sırada, Renault Megane 6 bin 933 ile üçüncü sırada yer aldı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in eylül ayı ve ocak-eylül döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL

Marka Model Alt Model Yakıt Tipi Eylül Ocak/Eylül

RENAULT Clio Clio HB Benzin 3.707 34.151

TESLA MODEL Y MODEL Y Elektrik 1.664 27.420

RENAULT Megane Megane Sedan Benzin 3.887 26.933

TOGG T10X T10X Elektrik 1.061 22.131

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor

BYD SEAL U SEAL U Benzin + Elektrik 1.041 19.534

FIAT Egea Egea Sedan Dizel 2.022 18.323

TOYOTA C-HR C-HR Benzin + Elektrik 2.080 17.755

DACIA SANDERO SANDERO STEPWAY Benzin 3.290 16.374

HYUNDAI i20 i20 Benzin 1.912 15.983

TOYOTA Corolla Corolla Benzin 1.586 15.944