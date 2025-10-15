Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu: İlk 2 sırada aynı marka var
Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu.
En çok satılan otomobil Renault Clio. Renault Clio, 34 bin 151 satışla Türkiye'nin en çok satılan otomobili olarak ön plana çıktı.
Tesla Model Y 27 bin 420 ile ikinci sırada, Renault Megane 6 bin 933 ile üçüncü sırada yer aldı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2025'in eylül ayı ve ocak-eylül döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:
EN ÇOK SATILAN 10 OTOMOBİL
Marka Model Alt Model Yakıt Tipi Eylül Ocak/Eylül
RENAULT Clio Clio HB Benzin 3.707 34.151
TESLA MODEL Y MODEL Y Elektrik 1.664 27.420
RENAULT Megane Megane Sedan Benzin 3.887 26.933
TOGG T10X T10X Elektrik 1.061 22.131
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
BYD SEAL U SEAL U Benzin + Elektrik 1.041 19.534
FIAT Egea Egea Sedan Dizel 2.022 18.323
TOYOTA C-HR C-HR Benzin + Elektrik 2.080 17.755
DACIA SANDERO SANDERO STEPWAY Benzin 3.290 16.374
HYUNDAI i20 i20 Benzin 1.912 15.983
TOYOTA Corolla Corolla Benzin 1.586 15.944