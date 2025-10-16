Araba plakaları pembe olacak: Bu ülkede yapılacak

Araba plakalarında dikkat çeken bir değişiklik kararı alındı. Artı33'deki habere göre Fransa'da 2026'nın başından itibaren pembe renkli plakalar kullanılacak.

Haberde “WW” kodlu geçici plakaların artık tamamen pembe renkte olacağı, uygulamanın amacının, geçici plaka taşıyan araçların trafikte kolayca ayırt edilmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Ülkede şu anda 460 binden fazla aracın 6 ay geçerli olan geçici “WW” plakalarla trafiğe çıkıtığı, ancak gri-beyaz renkli tasarımlarıyla kalıcı plakalarla aynı göründüğü için trafik kontrollerinde ayırt edilmelerinin kolaylaşacağı ifade edildi.

Plakalarda ayrıca son geçerlilik tarihinin de açık açık yazacağı bildirildi.

KİMLER PEMBE PLAKA TAKACAK?

Bu uygulamayla yeni alınan veya test aracı olarak kullanılan araçlara bu plakalardan katılacak.

Fransa Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu değişikliğin hem yönetimsel hataları azaltacağı, hem de trafikte şeffaflığı artıracağı belirtildi.

Yeni uygulamanın 2026'nın ilk çeyreğinden itibaren yürürlüğü girmesinin planlandığı bildirildi.

Uygulamanın başarılı olması halinde diğer Avrupa ülkelerinde de yapılacağı da haberde yer aldı.