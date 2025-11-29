Kirpiyi kucaklayabilir misiniz?

CHP Kurultayı pek çok açıdan konuşulmayı hakkediyor. Bugüne ve yarına dair tespitler.. Vaatler..

“Nihayet” iktidar adayı olarak yol haritası..

Ne var ki bunlara kulaklarını tıkayanların gündemi, ille de Kılıçdaroğlu ve parti içi muhalefet.

Kılıçdaroğlu’nun kurultaya gelmemesi elbette konuşulmalı. Ama hangi çerçevede?

CHP lideri Özgür Özel, kurultay arifesinde BirGün’den Mustafa Bildircin’e konuşurken anlatmış:

“Elbette yeni dönemde de kucaklayıcı olacağız. Ama bazen de kirpiyi kucaklayamıyorsun. Adam kucaklatmıyor kendini. Şu anda benim kucaklayamadığım veya kucaklaşmadığımız insanlar, bizden kaynaklı kucaklaşamadıklarımız değil. Adım atıyoruz ama kendi ajandası gereği benimle kucaklaşmak istemeyenler var yani.

İddianamenin kabulüne bir gün kala, üç gün kala yapılan açıklamalar, içeride bulunan arkadaşlarımıza, onların ailelerine ve çocuklarına karşı da haksızlık. İddiaları somut bir kanıta dayandırmamış bir iddianameye teslim olmamızı da kimse bizden beklemesin.”

Özgür Özel hem bu söyleşide hem de Kurultay konuşmasında “Silivri’yi unutmadan Türkiye için” çalıştıklarını vurguluyor.

Hedef, İKTİDAR:

“‘Oylar çalınıyor karamsarlığına karşı sandıklara sahip çıkacağımızı göstermek için Türkiye genelinde 186 bin sandık görevlisini şimdiden atadık. Bunların 145 bininden çağrı merkezi kurduk. Her gün 100 kişinin görev yaptığı bir çağrı merkezimiz var. Parti Meclisi Salonu’nda çalışıyorlar. Çağrı merkezimizden bugüne kadar 140 bin sandık görevlimiz aranarak, görevi kabul ettiklerinin teyidi alındı.”

* * *

Tamam! CHP iktidara gelecek.. Ya sonra?

Saray’ın güvenilir kalemi Abdülkadir Selvi “yakaladım sizi” der gibi aceleden şunu yazmış:

“CHP, başkanlık sistemine karşı çıktı. Parlamenter sisteme dönüşü önerdi. Yapılacak değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, parti tüzüğüne girecek. ‘Başkanlık Ofisi’ deniliyor. Gölge kabine burada görev yapacak, hükümet programını hazırlayacak, bakanlık politikalarını takip edecekler. Yani CHP’nin hükümet modeli burada oluşturulacak.;Peki bu CHP, başkanlık sistemine karşı değil miydi? Parlamenter sisteme dönüşü önermiyor muydu? Başkanlık ofisini tüzüğe sokmak demek Başkanlık sistemini CHP tüzüğüne sokmak anlamına gelmiyor mu?

Ahmet Kaya’nın dediği gibi “Bu ne yaman çelişki anne”...

CHP, Ekrem İmamoğlu yüzünden parlamenter sistem iddiasını çöpe atıp kendini Başkanlık sistemine göre yapılandırıyor. Bunu da kurultay kararı ile parti tüzüğüne sokacaklar.”

Abdülkadir Selvi’nin iddiası bu. Peki gerçeği ne?

Selvi dinlemese ya da dinleyip anlamasa da CHP kurmayları usanmadan anlattı:

“ Yapılacak tüzük değişikliğinde, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi de geçici bir maddeyle tüzüğe eklenecek. “Biz parlamenter sistemi savunan bir parti olduğumuz için kalıcı bir sistemle değil, geçici bir sistemle ‘partinin ilk iktidar olduğu tarihe kadar’ diye bir tariflemeyle tüzüğe koyacağız. Parti iktidar olunca partili cumhurbaşkanlığından vazgeçilecek..”

Daha nasıl anlatmalı?

“GEÇİCİ BİR SİSTEM” ifadesi nasıl tam zıddıyla anlaşılıp anlatılabilir?



Ancak Saray taraflarından bakarsanız!!

* * *

Majestelerinin hükümetine alışanlar elbette yadırgayacaktır. Ancak “iktidara gelince yapılacaklar” genel başkan değil CHP’nin gölge kabinesindeki isimler tarafından anlatıldı:

“* CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "İktidara geldiğimizde öncelikle elektrik iletim sisteminin özelleştirme sürecini durduracağız. Elektrik üretim, dağıtım ve faturalandırılmasında kamunun payını arttıracağız.”

“* CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Nitelikli, bilimsel, laik, kamusal, parasız, eşit erişilebilir ve kapsayıcı bir eğitim sistemi kuracağız. Çocuklarımıza bir öğün yemek ve temiz içme suyuna erişim fırsatı sunacağız. Özgür birey, güçlü gelecek ve kalkınma için eğitim vizyonumuz, her yaştan yurttaşımızın nitelikli, bilimsel ve kamusal eğitim fırsatlarından yararlanmasını esas alıyor.”

“* CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, "Sınırdan siber alana, mahalleden Meclis’e kadar güvenli Türkiye’yi biz inşa edeceğiz. Güvenliği otoriterlikle değil, demokratik dirençlikle sağlayacağız. Korkuyla sağlanan düzen gerçek güvenlik değildir. Güçlü devlet, vatandaşını sindiren değil, ona güven veren devlettir. Bugün bu kürsüden kararlılıkla ilan ediyoruz: Güvenliği değil, güven duygusunu inşa etmeye geliyoruz"

* * *

Ve tüzükte Türkiye’nin en önemli, en güncel sorunlarına dair değişiklik:

Tüzük taslağındaki “Herkesin kendini ülkenin eşit yurttaşı olarak hissedebilmesi esastır” cümlesinden sonra gelecek şekilde “ANA DİL HAKTIR. Tüm yurttaşların ana dilini öğrenme, kullanma hakkı sağlanacaktır” ifadesi eklendi.

Programdaki laiklik tanımı da “birilerini” rahatsız edecek gibiydi: “CHP için hukukun, eğitimin ve siyasetin laik olması temel bir ilkedir. CHP için laiklik, devletin bütün inançlara eşit mesafede durduğu, hiçbir yurttaşın inancından dolayı ayrımcılığa uğramadığı bir düzeni temsil eder. Devlet kurumlarının ve devlet toplum ilişkilerinin nesnel hukuk kurallarına göre düzenlenmesi CHP için esastır"

*. *. *

Kılıçdaroğlu dönemindeki, ana muhalefet olmanın konfor alanından çıkıp… Güya barış sürecinde bile AKP’nin söylemeye cesaret edemediklerini tüzüğüne ve programına koyan yeni bir CHP ile karşı karşıyayız.

Dünyanın çeşitli köşelerinde filizlenen sol bakış bu topraklara iktidar getirebilir mi?

CHP Kurultayı “evet mümkün” dedirtiyor.

Terörsüz Türkiye sürecinin aslında Erdoğan’ın koltukta bir dönem daha oturabilmesi için bir proje olduğunu bugün anlamayanlar yarın nasılsa anlayacak..

2026’nın nasıl bir ekonomik krizle geldiği kafalara dank edince.. İnfaz düzenlemesi adı altında katiller, tecavüzcüler sokağa salınınca.. AKP ampulü nihayet bir işe yarayıp vatandaşta “aydınlanma” sağlayacak.

Kirpiler de ait oldukları yere sığınacak..

Hakikaten MÜMKÜN!