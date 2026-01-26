Çocuk cinayetleri son yıllarda Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri haline geldi.

“Çocuk çeteleri” hergün haber oluyor.

Okulda olması gereken yaştaki çocuklar sokaklarda akranlarını bıçaklayarak öldürüyorlar.

Öldürülen çocuk sayısı artıyor.

14 Ocak’ta, İstanbul Güngören’de meydana gelen olayda, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiası nedeniyle tartışma çıktı.

15 yaşındaki E.Ç. 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. İfadesinde Atlas’ı “yan aktığı” için öldürdüğünü söyledi.

Neresinden baksanız kabul edilecek bir olay değil.

Buna benzer çok olay yaşandı.

Sokaklar neden çocuk katilerle doldu?

İktidar bu sorunun üzerinde hiç durmuyor.

Oysa Türkiye’nin geleceğini etkileyecek çok önemli bir sorun.

Meslektaşımız Gökçer Tahincioğlu’nun aktardığı bilgilere göre savcılıklardaki soruşturma dosyalarında çocuk sayısı, 2023 yılında 304 bin 56, 2024 yılında 322 bin 149.

Bu dosyalardaki suç türlerinin dökümü de şöyle:

Malvarlığına karşı suçlar: 95 bin 982 dosya.

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar: 140 bin 715 dosya.

Hürriyete karşı suçlar: 66 bin 526 dosya.

Şerefe karşı suçlar: 54 bin 384 dosya.

Kamunun sağlığına karşı suçlar: 29 bin 402 dosya.

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar: 19 bin 354 dosya.

Bu çocuklar neden sokakta ve neden cinayet işliyor?

Neden çete kuruyorlar?

Çocuk çetelerini kimler yönlendiriyor, kimler kullanıyor?

Bu soruların da yanıtları verilmiş değil.

Sadece iktidarın hazırladığı infaz yasasındaki indirimlerin ne olacağı merak ediliyor.

Çocuk katillerin yaşları gereği cezaevinde kısa süre kalıp çıkmaları ve cinayet işlemeye devam etmeleri de sorunun başka bir boyutu.

Bu çocuklar nasıl ıslah edilecek, sokağa salınmaları değil okula gitmeleri nasıl sağlanacak?

Son yıllarda çocuk cinayetlerinin artması, çetelerin kurulması konusunda araştırma yapılıyor mu, nedenleri ortaya çıkarılıyor mu?

Bu nedenlerin ortadan kaldırılması için ne gibi önlemler alınıyor?

Hiçbir yetkili bu soruların yanıtını vermiyor.

Çocukların sokakta cinayet işledikleri haberlerine Avrupa Birliği ülkelerinde rastlamıyoruz.

Türkiye; insan haklarının, çocuk ve kadın haklarının geliştirildiği, eğitimin kalitesinin artırıldığı bir ülke olmak yerine her geçen yıl biraz daha gerileyerek az gelişmiş, hukukun işlemediği, kuralsızlığın hakim olduğu, güçlünün ezdiği, öldürdüğü bir ülke olmaya doğru hızla sürükleniyor.

Türkiye’nin zaman yitirmeden bu sorunları çözmek için harekete geçmesi gerekiyor.

Türkiye bir suç cenneti olmaktan kurtarılmazsa çağdaş ülkeler liginde yer alması mümkün olmaz.