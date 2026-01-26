Bahçeli Türkiye’den kopmuş!..

MHP liderine erken seçim soruldu. Diyeceksiniz ki durup dururken neden soruldu?

Şundan…

Sonar araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, erken seçim isteyenlerin oranı yüzde 60’ı aşarak son 30 yılın rekorunu kırmış…

Yani 30 yıldır seçmen bu kadar çok seçim istemiyormuş…

Yani halk 30 yıldır seçime bu kadar büyük özlem duymamış…

Yani halk kurtuluşu seçimde görüyormuş…

Ne oldu da erken seçim isteği rekor kırdı?

Olan biten belli… Ülke çok ama çok kötü yönetiliyor. Her alanda sapır sapır dökülüyor. İstikrarın ‘İ’ si kalmadı…

(Küçük bir parantez açmama izin verir misiniz? Sonar araştırma şirketinin başkanı Hakan Bayrakçı. Her hafta CNN Türk’e çıkıyor. Ahmet Hakan’ın sunduğu programın daimi konuğu. Yaptırdığı bu anket sonuçlarını CNN Türk yayınladı mı? Veya söyle sorayım; Ahmet Hakan yayınlayabilir mi? Halk seçim istiyor diyebilir mi? Parantezi kapattım)

Halk bunu söylüyor ama Bahçeli tam tersini düşünüyor… ‘Erken seçim mümkün değil, doğruda değil’ diyor ve gerekçesini şöyle izah ediyor: ‘Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir’

Bahçeli’nin bahanesi tutarlı mı?

Değil. Ben kendimi bildim bileli Türkiye’nin çevresi hep ateş çemberi…

2002 yılında da ateş çemberiydi. Bugünden daha vahimdi. ABD Türkiye üzerinden Irak’ı işgal etmek Saddam’ı devirmek istiyordu. Merhum Ecevit ayak sürtüyordu. Topraklarımızın kullanılmasını kabul etmiyordu…

Bahçeli sıcak yaz günlerinde siyasette sıcak gelişmeler yaşanırken 15 Temmuz 2002 günü erken seçim açıklaması yaptı. Dedi ki; ‘seçimin ileriye atılması suni gerekçe ve bahane yaratma arayışları Türkiye’ye büyük zarar verecektir’

24 yıl önce bahane yaratmayın diyen Bahçeli bugün seçimden kaçmak için sandık milletin önüne konulmasın diye suni gerekçeler ve bahaneler yaratıyor…

Sonar şirketinin yaptığı çalışmaya göre; ankete katılanların yüzde 87’si asgari ücreti yetersiz buluyormuş. Yüzde 80 en düşük emekli ücretinin ücret bile olmadığını söylüyormuş…

Kamuoyu araştırmaları yapanlar, sonuçları değerlendirenler bilir. Yüzde 87 büyük rakam. İnanılmaz sonuç…

Hükümetin (tek kişi) ülkeyi yönetemediğinin belgesi. İstikrar olmadığını açık kanıtı…

Halk seçim istiyor…

Bahçeli suni gerekçe ve bahane yaratarak seçim mümkün değil diyor… Halka karşı siyaset yapmanın daha net daha açık daha anlaşılır başka ifadesi yoktur herhalde…

Halk inim inim inliyor, kurtuluşu seçimde buluyor iktidardan gideceğini bilen/ gören/anlayan Cumhur İttifakı direniyor.

Daha kaç yıl direnecekler?

Daha kaç yıl suni bahane yaratacaklar?

Kaçışı yok… Eninde sonunda sandığı seçmenin önüne koyacaklar. Bizim ısrarımız Türkiye’nin daha fazla dibe vurmadan, yoksulluk sökülüp atılamaz hale gelmeden hakeme başvurmak…

Acelemiz bundan…

Milyonların derdi huzur içinde insanca yaşamak…

Milyonların derdi evine et götürebilmek, sebze/meyve alabilmek…

Milyonlarca emeklinin derdi torununa bayramdan bayrama da olsa hediye alabilmek.

Bahçeli’nin derdi başkaymış…

Derdini verdiği röportajda şöyle açıklamış:

"Sayın Cumhurbaşkanı 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor. Ona şunu söyledim; 'Hz. Ömer Kudüs'ü fethetti, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethetti, Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü fethetti, Abdülhamit Kudüs'ü ihya etti. Bu dört isim Kudüs için önemlidir ve semboldür. Neden siz beşinci olmuyorsunuz?”