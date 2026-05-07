Yılmaz Morgül'den Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'e: Konuşursam sokağa çıkamazlar!

Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü sanatçı, geçmişte yaşadığını iddia ettiği haksızlıkları dile getirerek "Konuşursam sokağa çıkamazlar" dedi.

Yılmaz Morgül, Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan hakkında yaptığı sert açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Daha önce de Ebru Gündeş ile ilgili sitem dolu açıklamalar yapan Morgül, "İlk sahne tuvaletini bile ben diktirdim. Ben assolist olunca savaş başladı" demiş, Gündeş’e hakkını helal etmediğini söylemişti.

Ajda Pekkan hakkında da konuşan Morgül, kariyerinde önünün kesildiğini iddia etmiş, Pekkan’a yönelik ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Keşke annenizin sevgi kırıntısı sizde olsaydı da beni biraz sevseydiniz. Hayallerimi yıktınız."

"HEPSİNE HODRİ MEYDAN!"

Bu açıklamaların ardından 2. Sayfa'ya konuşan ünlü şarkıcı, her iki isme de adeta meydan okudu. Geçmişinde hiçbir skandal olmadığını, sadece kendisine yapılan haksızlıklara ses çıkardığını belirten Morgül, şu ifadeleri kullandı:

  • "Hepsine hodri meydan! Onlara sorun, konuşabilecek güçleri varsa konuşsunlar. Arkası yarın olur çünkü ben konuşmaya devam edersem. Siz benim bu kadar sanat yaşantımda nasıl dobra bir insan olduğumu biliyorsunuz.
  • Benim geçmişimde skandallarım yok, sansasyonlarım yok ama bana yapılanları ben açık açık söylüyorum. Cesaretleri varsa konuşurlar ama bunun arkasından Yılmaz Morgül ikinci bölüm gelir. O zaman sokağa çıkamazlar."

Yılmaz Morgül’ün açıklamaları kısa sürede gündem olurken, gözler Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'e çevrildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

