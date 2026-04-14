Ünlülerin menajeri Selin Boronkay'ın talebi kabul edildi: Annesinin mezarı açılıyor!

Uzun süredir yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Yücel Boronkay, 2 Mart tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Annesinin vefatının ardından odadaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Selin Boronkay, sarsıcı bir manzarayla karşılaştı. Görüntülerde, annesine bakmakla yükümlü olan profesyonel hemşirenin, yatalak kadını iki kez üst üste yere düşürdüğü görüldü.

BORONKAY KARDEŞLERDEN SUÇ DUYURUSU

Sabah'ta yer alan habere göre, izlediği görüntüler üzerine büyük bir şok yaşayan Selin Boronkay, kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay ile birlikte savcılığa başvurarak "şüpheli ölüm" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Annelerinin doğal yollarla değil, hemşirenin ihmali sonucu öldüğünü savunan kardeşlerin talebi savcılık tarafından kabul edildi.

40. GÜNÜNDE OTOPSİ KARARI

Savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Yücel Boronkay'ın mezarı açılarak naaşı otopsiye gönderildi.

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuna çevrildi. Eğer raporda ölümün düşmeye bağlı travma veya ihmal sonucu gerçekleştiği kanıtlanırsa, evde görevli olan profesyonel hemşire hakkında dava açılması bekleniyor.