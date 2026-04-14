Ünlülerin menajeri Selin Boronkay'ın talebi kabul edildi: Annesinin mezarı açılıyor!

Ünlülerin menajeri Selin Boronkay'ın talebi kabul edildi: Annesinin mezarı açılıyor!
Ünlülerin menajeri Selin Boronkay'ın, annesi Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili ortaya attığı "ihmal" iddiası üzerine savcılık harekete geçti. Geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Boronkay'ın mezarı, otopsi yapılmak üzere açıldı.

Uzun süredir yatağa bağlı olarak yaşamını sürdüren Yücel Boronkay, 2 Mart tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Annesinin vefatının ardından odadaki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Selin Boronkay, sarsıcı bir manzarayla karşılaştı. Görüntülerde, annesine bakmakla yükümlü olan profesyonel hemşirenin, yatalak kadını iki kez üst üste yere düşürdüğü görüldü.

BORONKAY KARDEŞLERDEN SUÇ DUYURUSU

Sabah'ta yer alan habere göre, izlediği görüntüler üzerine büyük bir şok yaşayan Selin Boronkay, kardeşleri Sibel ve Simla Boronkay ile birlikte savcılığa başvurarak "şüpheli ölüm" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Annelerinin doğal yollarla değil, hemşirenin ihmali sonucu öldüğünü savunan kardeşlerin talebi savcılık tarafından kabul edildi.

40. GÜNÜNDE OTOPSİ KARARI

Savcılık soruşturmayı derinleştirme kararı aldı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Yücel Boronkay'ın mezarı açılarak naaşı otopsiye gönderildi.

Ünlü menajerin annesi öldü! Hemşireyi kamerada izleyince savcılığa koştuÜnlü menajerin annesi öldü! Hemşireyi kamerada izleyince savcılığa koştu

GÖZLER OTOPSİ RAPORUNDA

Gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporuna çevrildi. Eğer raporda ölümün düşmeye bağlı travma veya ihmal sonucu gerçekleştiği kanıtlanırsa, evde görevli olan profesyonel hemşire hakkında dava açılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Magazin
Uyuşturucu testi negatif çıkan Büşra Pekin'den açıklama
Uyuşturucu testi negatif çıkan Büşra Pekin'den açıklama
Müzisyen Cem Öcal evinde ölü bulundu
Müzisyen Cem Öcal evinde ölü bulundu