Müzisyen Cem Öcal evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da yaşayan Cem Öcal’a bir süredir ulaşamayan yakınları ve arkadaşları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. İhbar üzerine Öcal’ın yaşadığı adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde ünlü müzisyeni hareketsiz yatarken buldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri tarafından ev içerisinde yapılan kontrollerde, Cem Öcal’ın yaşamını yitirdiği kesinleşti. Acı haberi alan sanat dünyasındaki dostları ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, Öcal’ın cansız bedeni otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Müzik kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer alan Öcal’ın, bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile mücadele ettiği ve bu kapsamda tedavi gördüğü öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)