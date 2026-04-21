Sanatçı Müjdat Gezen hastanelik oldu: Oyun ertelendi

Sanatçı Müjdat Gezen, 45 yıl sonra sahnelenen "Gırgıriye" müzikali sırasında organizasyondan kaynaklanan tartışma sonrası rahatsızlandı.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan duayen gazeteci ve halktv.com.tr yazarı Uğur Dündar, Gezen'e ilk müdahalenin hastanede yapıldığını duyurdu.

USTA SANATÇIYA İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Gezen'in yazıp yönettiği müzikalin bugünkü programının iptal edildiğini belirten Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.