Sanatçı Müjdat Gezen hastanelik oldu: Oyun ertelendi

Sanatçı Müjdat Gezen hastanelik oldu: Oyun ertelendi
Sanatçı Müjdat Gezen, tiyatro oyununda çıkan bir tartışmanın ardından hastaneye kaldırıldı. Gezen'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan duayen gazeteci Uğur Dündar, "İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." dedi.

Sanatçı Müjdat Gezen, 45 yıl sonra sahnelenen "Gırgıriye" müzikali sırasında organizasyondan kaynaklanan tartışma sonrası rahatsızlandı.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden olan sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan duayen gazeteci ve halktv.com.tr yazarı Uğur Dündar, Gezen'e ilk müdahalenin hastanede yapıldığını duyurdu.

Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı! "Ben zaten yumuşaktım"Bülent Ersoy Müjdat Gezen sahnedeyken espriyi patlattı! "Ben zaten yumuşaktım"

USTA SANATÇIYA İLK MÜDAHALE HASTANEDE YAPILDI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Gezen'in yazıp yönettiği müzikalin bugünkü programının iptal edildiğini belirten Dündar, "Tiyatromuzun ulu çınarı Müjdat Gezen'i bu akşam çok üzdüler. İlk müdahale hastanede yapıldı. İnşallah yarın akşam tam kadro seyircimizin karşısında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Magazin
Dünyanın en güzel kadını seçildi! Estetik iddialarına yanıt geldi
Dünyanın en güzel kadını seçildi! Estetik iddialarına yanıt geldi
Madonna konserde kaybetti: Bulana ödül verecek!
Madonna konserde kaybetti: Bulana ödül verecek!