Usta sanatçı Müjdat Gezen, "7 Kocalı Hürmüz" oyununun Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki gösterimi sonrası izleyicilere dev bir sürpriz açıkladı.

Gezen, "Gırgıriye" oyununu yeniden sahneye taşıyacağını müjdelerken, salonda bulunan Bülent Ersoy ile arasındaki diyalog geceye damga vurdu.

"BEN ZATEN YUMUŞAKTIM"

Sahneden Bülent Ersoy’a seslenen Müjdat Gezen, Diva’nın soyadını kendisinin değiştirdiğini hatırlattı. Gerçek soyadı "Erkoç" olan sanatçıya, "Erkoç çok sert, biraz yumuşatalım" diyerek "Ersoy" soyadını verdiğini anlatan Gezen’e, Bülent Ersoy’dan kahkahalarla karşılık geldi.

Diva, usta sanatçıya "Aslında ben zaten yumuşaktım" diyerek yanıt verince tüm salon kahkahaya boğuldu.

BÜLENT ERSOY TEKLİFİ KABUL ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Müjdat Gezen, Gırgıriye için assolist arayışının uzun sürdüğünü ve sonunda Bülent Ersoy’u ikna ettiğini duyurdu. Ersoy’un ilk etapta yoğun programı nedeniyle teklife sıcak bakmadığını belirten Gezen, "Bülent Hanım herkese hayır demeyi adet edinmiştir ama sonunda kabul etti" diyerek müjdeyi verdi.

Oyunda Gırgıriye’nin assolisti olarak sahneye çıkacak olan Bülent Ersoy, üç şarkı seslendirecek.