Celil Nalçakan 12 yıllık can dostunu kaybetti

Yayınlanma:
Celil Nalçakan, 12 yıldır hayatını paylaştığı köpeği Robin’i kaybettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla can dostuna veda etti.

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, 12 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Robin’i kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, Robin'in vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Meğer 4 gündür beni buna hazırlıyormuşsun... Dün gece yanıma yattın oysa... 01:29 da su içmeye kalktım, salona gitmişsin. Seslendim, cevap vermedin. Yanına geldim, kuyruğunu sallamadın…

celil-nalcakan-2.jpg

"SU GİBİ GELDİN, SU GİBİ GİTTİN"

12 sene önce, su gibi geldin, şimdi su gibi gittin kızım. Bizi birbirimize emanet edene yolluyorum seni. En sevdiğin ağacın altına, Gürnar babaannenin kollarına saklıyorum. Üşümezsin değil mi? Çünkü kimseyle paylaşmadığın turuncu battaniyeni üzerine örttüm.

celil-nalcakan-1.jpg

"YAKINDA KAVUŞURUZ KIZIM"

Yakında kavuşuruz kızım. Ben gelene kadar, oradaki arkadaşlarını şımarıklığınla üzme, helikopter kuyruğunu sevdiğim evladım... Kalan ömrümde seni özleyeceğim kadar, sen de gittiğin yerde kavuşmamızı beklerken babanı özle."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

