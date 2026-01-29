Yeşilçam'ın iki usta isminden haber var!

Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Ali Tutal ve Necdet Kökeş'in sağlık durumlarının stabil seyrettiği bildirildi.

Yoğun bakımda tedavileri süren Yeşilçam'un usta isimleri Ali Tutal ve Necdet Kökeş'in sağlık durumları merak ediliyordu.

Türk sinemasında sayısız karaktere hayat veren ve yüzlerce projede yer alan ikiliden haber geldi.

Habertürk'ün haberine göre, her iki sanatçının da sağlık durumlarının stabil durumda olduğu öğrenildi. Yoğun bakımdaki tedavilerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

4 GÜN ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Geçen yıl kalp krizi geçirip atlatan 76 yaşındaki usta oyuncu Ali Tutal, dört gün önce evinde beyin kanaması geçirmiş ve acil olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ali Tutal, Gırgıriye, Korkusuz Korkak ve Kurtlar Vadisi gibi pek çok yapımda rol aldı.

İKİ AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR

Battal Gazi serisindeki Zıpzıp karakteriyle hafızalara kazınan 81 yaşındaki Necdet Kökeş ise aralık ayından bu yana sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan usta sanatçı, yaklaşık iki aydır tedavi görüyor.

Akciğerlerindeki rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir uyutulan Kökeş’e, solunumunu desteklemek amacıyla trakeostomi (boğazdan solunum yolu açılması) işlemi uygulanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

