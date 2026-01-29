Ünlü oyuncudan pankartlı çağrı!

Ünlü oyuncudan pankartlı çağrı!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı pankartlı paylaşımla sektöre seslendi. "Altın Koza’m var" diyen Köseoğlu, bağımsız filmlerde yer almak istediğini belirtti.

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

1 milyon takipçili Instagram hesabından elinde bir pankartla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Köseoğlu, sektöre çağrıda bulundu.

hayal-koseoglu.webp

Yeşilçam'ın iki usta isminden haber var!Yeşilçam'ın iki usta isminden haber var!

"DÖRT SENE OYUNCULUK OKUDUM"

Pankartın üzerine yazdığı ifadeler sosyal medyada kısa sürede viral oldu:

"Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!"

Köseoğlu’nun bağımsız sinema filmlerinde de rol alma isteği, takipçilerinin yanı sıra meslektaşları Cemal Hünal ve Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler tarafından da destek gördü.

unlu-oyuncudan-pankartli-cagri-3.jpg

Ufuk Özkan için kritik gün: Donör için karar verilecekUfuk Özkan için kritik gün

UMUT VEREN KADIN OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

Son olarak Bahar dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, 2021 yılında "Bir Nefes Daha" filmindeki performansıyla Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

Ünlü oyuncu, pankartındaki "Altın Koza’m var" vurgusuyla bu başarısına hatırlatma yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul'da kar yağışı için tarihi verdi! AKOM '14 derece birden düşecek' diyerek uyardı
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
Hakan Balta ve eşi aidat zammını duyunca taşınma kararı aldı
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı: Altında kayıkhanesi bile var
Altında kayıkhanesi bile var
İstanbul’un en ünlü yalısı icradan satışa çıktı
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Paket paket vatandaşa bedava dağıtıldı: Almak için sıraya girdiler
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Elon Musk 50 milyar dolar toplamak için harekete geçti
Yasa değişiyor! MASAK saniyeler içinde banka hesaplarını dondurabilecek
Ünlü ekonomist uyardı:
Yeni düzenlemeyle bankadaki paranız tehlikede
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Filenin Sultanları'na müjdeyi federasyon verdi
Magazin
Yeşilçam'ın iki usta isminden haber var!
Yeşilçam'ın iki usta isminden haber var!
Ufuk Özkan için kritik gün: Donör için karar verilecek
Ufuk Özkan için kritik gün: Donör için karar verilecek