Ünlü oyuncudan pankartlı çağrı!

Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

1 milyon takipçili Instagram hesabından elinde bir pankartla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Köseoğlu, sektöre çağrıda bulundu.

"DÖRT SENE OYUNCULUK OKUDUM"

Pankartın üzerine yazdığı ifadeler sosyal medyada kısa sürede viral oldu:

"Dört sene oyunculuk okudum! Altın Koza'm var! Beni bağımsızda da oynatın! Çok özledim!"

Köseoğlu’nun bağımsız sinema filmlerinde de rol alma isteği, takipçilerinin yanı sıra meslektaşları Cemal Hünal ve Başak Gümülcinelioğlu gibi isimler tarafından da destek gördü.

UMUT VEREN KADIN OYUNCU SEÇİLMİŞTİ

Son olarak Bahar dizisiyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, 2021 yılında "Bir Nefes Daha" filmindeki performansıyla Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştü.

Ünlü oyuncu, pankartındaki "Altın Koza’m var" vurgusuyla bu başarısına hatırlatma yaptı.