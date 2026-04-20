Ölmeden önce çekilmişti: Ünlü oyuncunun son sahneleri yayınlandı

ALS ile mücadele eden ünlü oyuncu Eric Dane’in ölümünden sonra Euphoria dizisinde rol aldığı sahneler yayınlandı.

ALS ile verdiği mücadelenin ardından 53 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Eric Dane’in, ölümünden önce rol aldığı sahneler yayınlandı. Şubat ayında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Euphoria dizisinin 3. sezonu için kamera karşısına geçmişti.

Dane’in canlandırdığı Cal Jacobs karakteri sezonun ilk bölümünde yer almadı. Ancak bölümde oyuncunun fotoğrafı ekrana getirilerek "Eric Dane anısına. 1972-2026" mesajına yer verildi.

ÖLÜMÜNDEN SONRA İLK KEZ EKRANA GELDİ

Ünlü oyuncu, dizinin pazar günü yayımlanan ikinci bölümü “America My Dream” ile ölümünden sonra ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Cal karakteri, bölümün ortalarında oğlu Nate’i ziyaret ettiği sahnelerle dikkat çekti.

HASTALIĞINA RAĞMEN SETE DÖNMÜŞTÜ

Eric Dane, ALS teşhisi aldığını Nisan 2025’te açıklamıştı. Ünlü oyuncu, o dönemde yaptığı açıklamada çalışmaya devam edebildiği için kendisini şanslı hissettiğini belirterek Euphoria setine dönmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.

Dizinin yaratıcısı Sam Levinson, Dane’in hastalığına rağmen çekimlere katıldığını ve performansını sürdürdüğünü ifade etmişti.

ÜÇÜNCÜ SEZONDA KAÇ BÖLÜMDE YER ALACAK?

Euphoria'nın 3. sezonunda Eric Dane’in kaç bölümde yer alacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yayınlanan fragmanlarda Cal karakterinin ilerleyen bölümlerde de yer alacağı görüldü.

Eric Dane’in vefatı, Euphoria ekibi için yaşanan üçüncü büyük kayıp oldu. Daha önce dizide rol alan Angus Cloud ve yapımcı Kevin Turen hayatını kaybetmişti.

