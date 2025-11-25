Zeydan Karalar'dan Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yılmaz

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hakkında soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a cezaevinden dayanışma ve destek mesajı gönderdi.

Mansur Yavaş soruşturmasının bilirkişisi 'Polis Sandığı' çıktı

"ONU ORADAN KİMSE İNDİREMEZ"

Karalar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan notta, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dürüstlüğü ve halk nezdindeki güvenilirliğinin altı çizildi. Karalar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Başkan, doğru duvar yıkılmaz. Herkes biliyor ki Mansur Başkan kamu yararını korur, ülkesine bağlı, dürüst bir başkandır. Vatandaşın gönlündedir. Onu oradan kimse indiremez."