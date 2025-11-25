Zeydan Karalar'dan Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yılmaz

Zeydan Karalar'dan Mansur Yavaş'a destek: Doğru duvar yılmaz
Yayınlanma:
Tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, hakkında soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a destek mesajı iletti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, hakkında soruşturma izni verilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a cezaevinden dayanışma ve destek mesajı gönderdi.

Mansur Yavaş soruşturmasının bilirkişisi 'Polis Sandığı' çıktıMansur Yavaş soruşturmasının bilirkişisi 'Polis Sandığı' çıktı

"ONU ORADAN KİMSE İNDİREMEZ"

Karalar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan notta, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın dürüstlüğü ve halk nezdindeki güvenilirliğinin altı çizildi. Karalar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Başkan, doğru duvar yıkılmaz. Herkes biliyor ki Mansur Başkan kamu yararını korur, ülkesine bağlı, dürüst bir başkandır. Vatandaşın gönlündedir. Onu oradan kimse indiremez."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

