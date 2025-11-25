Mansur Yavaş soruşturmasının bilirkişisi 'Polis Sandığı' çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 2021 - 2024 yılları arasında düzenlenen konserlerde kimi sanatçılara ve sahne kurulumu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ve belediyenin zarara uğratıldığı iddia edilmiş, İçişleri Bakanı da ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni vermişti.

Tolga Şardan T24’teki yazısında davaya esas oluşturan İçişleri Bakanlığı’nın 214 sayfalık ön inceleme raporuna dair ayrıntılarını yazdı.

POLSAN'DAN GÖRÜŞ ALINMIŞ

İki mülkiye başmüfettişince hazırlanan raporda belediye bünyesindeki Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nce gerçekleştirilen ve soruşturmaya alınan 130 dolayındaki konser organizasyonlarında usulsüzlük yapılıp yapılmadığını tespite çalışan İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Polis Sandığı’ndan (Polsan) “özel görüş” aldıkları belirtildi.

Raporda, Polsan’dan gelen resmi yazıdaki “Polsan Turizm, Polis Bakım Yardım Sandığı’nın yüzde 100 iştiraki olarak kurumsal toplantı, kongre, lansman, diğer özel etkinlikler için profesyonel hizmetler sunmaktadır” açıklamasına yer verildi.

Raporda konser harcamalarını 4734 sayılı Kamu İhale Yasası’nın 22/b maddesince inceleyen müfettişlerin istedikleri bilgilerin, Polsan Turizm AŞ’den 27 Ocak 2025 günlü yazıyla yanıtlandığı yer aldı. Polsan’ın İçişleri Bakanlığı’na ulaştırdığı iki ayrı yazıda, 130 konserle ilgili ayrı ayrı bilgilere yer verildi.

Sen misin gençlere çorba dağıtan: İşte Mansur Yavaş hakkındaki soruşturmanın belgesi

"SONUCUN ÜZERİNE GÖLGE DÜŞECEK"

Bilgilerin büyük bölümünde belediyece yapılan ödemelerde rayiç bedelin göz önünde bulundurulduğu görüş yazılarında belirtildi.

Polsan’ın internet sitesinde sahne sanatlarıyla ilgili organizasyonlar yapıldığı yönünde pek detaylı bilgi olmadığı, sahne ışıklandırması, dekor hizmetleri, teknik alt yapı hizmeti verildiği belirtilmesine karşın şirketin referans göstereceği ticari faaliyetlerden de hiç söz edilmediği belirtilen Şardan’ın yazısında “Bu ilginç durum, ister istemez akıllarda ‘şirketin hangi kapsam ve tecrübe ile müfettişlere görüş verebildiği’ sorusunu getirdi kuşkusuz. Soruşturma ne kadar sağlıklı yürütülürse yürütülsün, sonucun üzerine gölge düşecek ister istemez” ifadesi yer aldı.