Zehir taciri binlerce sentetik hapla yakalandı: Şüpheli tutuklandı

Tokat’ta polisin düzenlediği operasyonda, 4 bin 382 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

ARACINDA BİNLERCE ADET SENTETİK HAPLA YAKALAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucunun taşındığı araç, Turhal ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada poşetler halinde paketlenmiş 4 bin 382 sentetik hap ele geçirildi.

Araçtaki O.B. ‘Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

