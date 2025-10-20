Yüzde 95 engelli hastayı muayene etmeyip "Geberirsin inşallah" dedi! O doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Olay, 16 Mayıs 2025 günü Horasan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İleri derecede KOAH hastası olan Cumhur Tunç, solunum sıkıntısı çekmesi üzerine oksijen tedavisi için küçük oğluyla birlikte acil servise başvurdu. İddiaya göre, Tunç'un evraklarını dolduran Dr. K.Z.M., hastanın tıbbi geçmişiyle ilgili sorular sormaya başladı.

Doktorun sorularını oğlu yardımıyla yanıtlayan ve nefes almakta zorlanan Cumhur Tunç, el işaretiyle acil oksijene ihtiyacı olduğunu belirtti. Doktor K.Z.M.'nin, "Amca ben sormadan sana ilaç başlayamam. Önce beni dinleyeceksin" demesi üzerine Tunç, "Ben KOAH hastasıyım. Bana hava ver" diyerek talebini yineledi. Bu yanıt üzerine doktorun, "Cevap vermek istemiyorsan beklersin. Oyun mu oynuyorum ben burada. Sana soru soruyorum, ona göre tedavine başlayacağım" diye konuştuğu belirtildi.

"BU NASIL YOBAZLIK" VE "GEBERİRSİN İNŞALLAH" SÖZLERİ

Cumhur Tunç'un rahatsızlığını ifade ederek tekrar "Bir hava vur" demesi üzerine doktorun, "Vurmayacağım. Ben önce soracağım diyorum. Allah Allah, bu nasıl bir yobazlık" diyerek tepki gösterdiği iddia edildi. Bu sözler üzerine araya giren hastanın oğlu, "Sen babamla nasıl konuşuyorsun?" diyerek doktora hakaret etti. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle hastanın oğlu bölgeden uzaklaştırıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan olayda, Dr. K.Z.M.'nin hastaya bakmayacağını söyleyerek elindeki kağıdı ve kalemi fırlattığı, "Nere gidersen git. Utanmaz. Ahlaksız ya. Oğlu da küfrediyor. Saygısızlara bak ya" dediği görüldü. Oturduğu sandalyeden uzaklaştırılan hastanın ardından doktorun, "Nasıl bir pislik insanlar. Geri zekalı, seni dinlemeden ben nasıl tedavine başlayayım. Geberirsin inşallah. O kadar saygısız insanlar olamaz yani. Sen ne kadar ahlaksız bir insansın. Ahlaksız bir çocuk da yetiştirmişsin" şeklinde hakaretlerini sürdürdüğü öne sürüldü.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Yaşananların ardından Tunç ailesi, Horasan Adliyesi'ne giderek Dr. K.Z.M. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına delil olarak sunuldu.

Yaşadıklarını anlatan Cumhur Tunç, "Oksijenim bittiği zaman acilen hastaneye gitmem lazım. O gün de oksijenim bittiği için gittim. Orada doktor bana bakmadı, azarladı, kalem fırlattı, olmadık hakaretler yaptı. Durumum acil olduğu halde beni muayene etmedi. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca müdürlük yetkilileri, Cumhur Tunç'u evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.