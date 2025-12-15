Yunus Emre Vakfı vurgununun dudak uçuklatan boyutu! Budapeşte’den Bağdat’a uzanıyor

Yunus Emre vurgununun detayları her geçen gün daha da derinleşmeye devam ediyor. 12 Aralık tarihinde ortaya çıkan vurgun müfettişlerin incelemeleri devam ederken soygunun boyutunun 630 milyon lirayı aştığı ortaya çıktı. Üstelik vurgunun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığı, yurtdışındaki temsilcilikler üzerinden de yüz milyonlarca liralık kamu zararına da yol açıldığı tespit edildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Yunus Emre Vakfı iddianamesinde müfettişler soruşturmalarına devam etti ve soygunun boyutunun çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. İki ayrı dava ile yargılamaların sürdüğü soruşturmada suç duyurusunda bulunan şirketlerin sayısının 39'a yükseldiği ifade edildi.

Yunus Emre Enstitüsü'nde milyonlar nasıl aktarılmış? İşin içinde film sektörü de var

Vakfın yurtdışı inşaat işleri de araştırıldı. 24 Ocak 2025 tarihli araştırma raporunda vakfın Macaristan-Budapeşte, Almanya-Frankfurt, Polonya-Varşova ve Irak-Bağdat temsilcilik binaları inşaat ve tadilat işlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve 4 ülkede 140 milyon 502 bin liralık zarara imza atıldı.

SAVCILIK FATURALARA UYDURMA DEDİ AMA BİRÇOK İSİM YARGILANMIYOR

Savcılık vakfın naylon faturalarına uydurma dedi ancak vakfın kasasından ödenen belgelerde imzaları bulunan birçok isim yargılanmıyor.

BAKANIN EŞİ VE SEMİH YALÇIN'IN OĞULLARININ ADI İDDİANAMEDE YOK

Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın da yargılanmayan isimler arasında yerini aldı. İki isim ne iddianamede yer aldı ne de adları iddianamede yer aldı.

YARGILANMAYAN İSİMLER

Vakfın karar defterinde imzası yer alan ancak yargılanmayan isimler şu şekilde: