YSK temsilcisi Anayasa'yı hatırlattı: CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması görev gasbıdır

YSK temsilcisi Anayasa'yı hatırlattı: CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması görev gasbıdır
Yayınlanma:
CHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul il yönetiminin mahkemece görevden alınmasına tepki gösterdi. Yakupoğlu "Sadece Yüksek Seçim Kurulu mazbatayı iptal edebilir, bu karar Anayasa’nın 79. maddesine aykırı bir görev gaspıdır." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim'de yapılan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetimini görevden aldı. Yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici kurul atandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin teslim alınamayacağını vurguladı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı ve yerine geçici kurul atadı. Mahkeme, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarının "yaklaşık ispat" seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından kongrede seçilen kurultay delegeleri de görevden alındı.

"ANAYASA'MIZIN 79.MADDESİNE VE SİYASİ PARTİLER KANUNU 21.MADDESİNE AYKIRI OLDUĞUNDAN GÖREV GASBIDIR"

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Asliye Hukuk Mahkemelerinin sadece Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlenmemiş konularda yetkisinin bulunduğunu belirterek, bu konuların da kongrelerin açılıp, kongre başkanlık divanının oluşmasından başladığını, gündem maddeleri görüşülüp, sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlı olduğunu vurguladı.

Yakupoğlu, şunları söyledi:

"Seçime geçildiği anda divan kalkar, seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir. Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa'mızın 79. maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79. maddesine göre YSK kararları da kesindir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir. Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Türkiye
97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
97 yaşındaki kadın 7'nci kattan düşerek hayatını kaybetti
Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü
Bahçeli ziyaretinde kayyum olmayı konuştu dediler: Hikmet Çetin iddialara resmen ateş püskürdü
İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı
İstanbul'da 28 buçuk milyonluk vurgun: Karı koca yakalandı