YSK temsilcisi Anayasa'yı hatırlattı: CHP İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılması görev gasbıdır

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim'de yapılan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen il başkanı ve yönetimini görevden aldı. Yerlerine Gürsel Tekin başkanlığında geçici kurul atandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin teslim alınamayacağını vurguladı.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 8 Ekim 2023'te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimi görevden aldı ve yerine geçici kurul atadı. Mahkeme, seçimlerdeki usulsüzlük iddialarının "yaklaşık ispat" seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Kararın ardından kongrede seçilen kurultay delegeleri de görevden alındı.

CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Asliye Hukuk Mahkemelerinin sadece Siyasi Partiler Kanunu'nda düzenlenmemiş konularda yetkisinin bulunduğunu belirterek, bu konuların da kongrelerin açılıp, kongre başkanlık divanının oluşmasından başladığını, gündem maddeleri görüşülüp, sıra seçim maddesine geldiği ana kadar olan süreçle sınırlı olduğunu vurguladı.

Yakupoğlu, şunları söyledi:

"Seçime geçildiği anda divan kalkar, seçimleri yapmak üzere görevi ilçe seçim hakimi devralır ve seçimleri yapıp sonuçlarını kesinleştirdikten sonra seçilenlerin mazbatalarını bizzat verir. Siyasi Partilerin kongrelerindeki seçimler Siyasi Partiler Kanunu 21. maddesine göre hakim gözetim ve denetiminde yapılır ve ilçe seçim kurulu hakiminin verdiği karar da bu maddeye göre kesindir. Bu kararı sadece Yüksek Seçim Kurulu, Anayasa'mızın 79. maddesine göre tam kanunsuzlukla kaldırabilir. Asliye hukuk mahkemelerinin bu kararları kaldırma yetkileri yoktur. Yani ilçe seçim kurulunun verdiği mazbatayı sadece Anayasa'mızın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu iptal edebilir. Yine Anayasa'mızın 79. maddesine göre YSK kararları da kesindir ve herkes uymak zorundadır. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi YSK kararlarını inceleyip denetleyemeyiz demişlerdir. Bu sebeple verilen karar doğrudan Anayasa'mızın 79.maddesine ve Siyasi Partiler Kanunu 21.maddesine aykırı olduğundan görev gasbıdır."