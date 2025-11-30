Yola çıkacaklar dikkat: Kara yolları tüm sürücüleri uyardı

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Saray Kavşağı'ndan otoyola girişlere izin verilmiyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Aydın-İzmir istikameti, Germencik ayrımındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kapatıldı. Trafik akışı, Selahattin Tüneli'nin üzerindeki servis yolundan sağlanıyor.

ÇEŞMELİ-MERSİN-TARSUS OTOYOLU BAKIM ÇALIŞMALARI

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus Organize kavşakları kesimi 3-8. kilometrelerindeki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

SİNOP-SAMSUN YOLU ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMASI

Sinop-Samsun yolunun 32-35. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, Sinop bandından iki yönlü devam ediyor.

Şişli'deki dev rezidans projesiyle gündemde: Karayollarının dev ihalesi Taşyapı'ya gitti

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 14-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılarak ulaşıma sol taraftan gidiş geliş şeklinde izin veriliyor.

TRABZON-MAÇKA YOLU TÜNEL ÇALIŞMASI

Trabzon-Maçka yolunun 3. kilometresinde bulunan Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönünde yapılan elektrik, elektronik sistemleri çalışması nedeniyle ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinin bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 23.00'e kadar ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun bir yönü trafiğe kapatıldı. Trafik akışı, diğer yönden çift taraflı devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten ve kontrollü sürdürülüyor.