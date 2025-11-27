Yol verme kavgası kamerada: Camı yumruklayıp hakaretler yağdırdı

Yayınlanma:
Bursa'da trafikte başlayan 'yol verme' tartışması kavgaya dönüştü. Seyir halindeki aracın önünü kesip araçtan inen öfkeli sürücü, camı yumruklayarak diğer sürücüye hakaretler yağdırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyreden iki otomobil sürücüsü arasında 'yol verme' meselesi yüzünden anlaşmazlık çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tehlikeli bir boyuta taşındı.

115568497-3-640x360.jpg

"İN AŞAĞI" DİYE BAĞIRIP CAMI YUMRUKLADI

İddiaya göre 16 BD 688 plakalı otomobilin sürücüsü, tartıştığı aracın önüne manevra yaparak yolu kesti. Aracından inen öfkeli sürücü, diğer aracın şoför mahalline gelerek cama vurmaya başladı. Sürücüye "İn aşağı" diye bağıran ve ağır hakaretlerde bulunan şahsı, yanında bulunan kişi ve çevredeki bir güvenlik görevlisi güçlükle sakinleştirmeye çalıştı.

115568497-2-640x360.jpg

"CİMER'E ATACAĞIM"

Saldırıya uğrayan sürücü ise o anlarda soğukkanlılığını koruyarak cep telefonuyla kayıt almaya devam etti. Görüntülerde, araç içerisindeki sürücünün cama vuran saldırgana, "Bak çekiyor, sıkıntı yok abi. Ben şimdi CİMER'e atacağım. Hiç uğraşmayacağım, direkt polise vereceğim, şikayetçi olacağım" dediği duyuldu.

Öfkeli sürücü, çevredekilerin araya girmesiyle aracına bindirilirken, mağdur sürücü elindeki görüntülerle şikayetçi olacağını belirtti. Olay anı ise araç kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

