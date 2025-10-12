YÖK Başkanı: Türk ve Arap üniversiteleri arasındaki iş birliğini ileri taşımak istiyoruz

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Tunus'ta düzenlenen 5. Türk-Arap Ünversiteleri Kongresi'nde katıldı.

Burada konuşan Özvar, Türk ve Arap üniversiteleri arasındaki iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Üniversitelerimiz arasındaki akademik, bilimsel ve teknolojik ilişkilerin daha ileri taşınmasını istiyoruz" dedi.

YÖK BAŞKANI'NDAN TÜRK VE ARAP ÜNİVERSİTLERİ ARASINDA İŞ BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

Tunus’ta gerçekleştirilen kongreye Türkiye’den 40’tan fazla üniversite rektörü veya temsilcisinin katıldığını, Arap üniversitelerinden katılımın ise bu sayının çok daha fazla üzerinde olduğunu söyleyen YÖK Başkanı, "Amacımız, Türk ve Arap üniversitelerinin yöneticilerini bir araya getirerek, üniversiteler arası iş birliği imkânlarını nasıl genişletebiliriz, bu sorunun cevabını aramak" diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

Kongrenin, akademik diplomasinin en güçlü örneklerinden birini teşkil ettiğini vurgulayan Özvar, şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye ile İslam dünyasındaki üniversiteler arasında halihazırda önemli bir etkileşim mevcut, tabi bu yeterli değil. Biz bu ilişkileri daha ileri bir düzeye taşımak istiyoruz. Üniversitelerimizin birbirini daha iyi tanıması, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğinin artması, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi yalnızca akademik katkı sağlamaz, bölgesel istikrara da hizmet eder."