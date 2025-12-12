Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son açıkladığı listede dört yoğurt markasında nişasta ve bitkisel yağ tespit edildiğini duyurdu.

11 Aralık 2025’te ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine nişasta ve bitkisel yağ nedeniyle eklenen yoğurt markaları şunlar:

ZEYTİNYAĞI VE BAL DA VAR

Listede yoğurdun yanı sıra zeytinyağı ve bal gibi ürünler de yer aldı. Yapılan son testlerde, zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.