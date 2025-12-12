Yoğurdun içinden çıktı: Dört markayı bakanlık açıkladı

Yoğurdun içinden çıktı: Dört markayı bakanlık açıkladı
Yayınlanma:
Tarım ve Orman Bakanlığı, dört farklı yoğurt markasında nişasta ve bitkisel yağ tespit edildiğini açıklayarak ürünleri ‘taklit ve tağşiş’ listesine ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, son açıkladığı listede dört yoğurt markasında nişasta ve bitkisel yağ tespit edildiğini duyurdu.

11 Aralık 2025’te ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine nişasta ve bitkisel yağ nedeniyle eklenen yoğurt markaları şunlar:

yogurt.webp

Bakanlık açıkladı: Bu ballar gerçek değil!Bakanlık açıkladı: Bu ballar gerçek değil!

ZEYTİNYAĞI VE BAL DA VAR

Listede yoğurdun yanı sıra zeytinyağı ve bal gibi ürünler de yer aldı. Yapılan son testlerde, zeytinyağı ürünlerine de tohum yağlarının karıştırıldığı tespit edildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın çiğ dana köfte harcında da deri dokusu tespit edildi. Ayrıca Ankara'nın Akyurt ilçesinde, yüzde 100 piliç eti olduğu beyan edilen köftede, mekanik ayrılmış kanatlı et bulunduğu tespit edildi.

taklit-tagsis-gidalar-listesine-36-yeni-1059300-314376.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Türkiye
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı
Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı