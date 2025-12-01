Bakanlık açıkladı: Bu ballar gerçek değil!

Halkın sağlıklı gıdaya erişim hakkı her geçen gün tehdit altında. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri, mutfaktaki hileyi bir kez daha gözler önüne serdi. Taklit ve tağşiş listesini güncelleyen Bakanlık, halk sağlığıyla oynayan 3 bal markasını daha ifşa etti.

Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler, sahtecilik yapan firmaları birer birer ortaya çıkarıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı son laboratuvar testlerinin ardından, taklit ve tağşiş yaparak vatandaşın sağlığını hiçe sayan ürünleri kamuoyuyla paylaştı.

LİSTEYE 3 YENİ MARKA EKLENDİ

Bakanlık tarafından güncellenen "taklit ve tağşiş" listesine bu kez bal üreticileri damga vurdu. Yapılan analizlerde; Ravza Bal, Ecegün ve Asbal markalarına ait ürünlerde taklit ve tağşiş yapıldığı açıklandı.

Bu markaların bal diye sattığı ürünlerin içeriğinin mevzuata aykırı olduğu ve tüketiciyi aldattığı belgelendi.

Öte yandan bu kez, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesine ekleme yapılmaması dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşık 2 yıldır yayımladığı bu ifşa listelerinde şimdiye kadar her iki liste güncelleniyordu. Bu kez "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesine yeni bir ürünün eklenmemesi, "Denetimler sonuç mu verdi?" sorusunu akıllara getirdi.