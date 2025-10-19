Yitirdiği eşine adadı! Hikmet Çelenk’in yeni eseri okurlarıyla buluştu

Dünyada, şiire gösterilen önemin azaldığı algısı yaygınlaşırken rakamlar, gerçeğin bambaşka olduğunu kanıtladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol verileri, 2024 yılında Türkiye’de 3 bin 622 şiir kitabı çıktığını ve bu kitapların 2 milyon 971 bin adet basıldığını ortaya koydu.

KİTABINI MERHUM EŞİNE ADADI!

Yeniçağ'da yer alan habere göre, şiir geleneğini sürdüren eserlerin son örneklerinden biri Hikmet Çelenk’in kaleminden çıktı. Derin Duygular isimli kitabını merhum eşi Pervin Çelenk’e adayan Hikmet Çelenk “Okurken kendinizden bir parça bulursanız, bir dizede durur, bir sözde derinleşirseniz, bilin ki amacım yerine ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

"SEVGİ ASLA YALAN SÖYLEMEZ"

Şiirlerle birlikte özlü sözlerin de yer aldığı kitabın kapağında “Dil yalanı çok sever, sevgi asla yalan söylemez” ifadesi yer aldı.

Tarım Bakanlığı’ndan emekli ziraat mühendisi Hikmet Çelenk, eşini kaybetmesinin ardından vaktinin büyük bir kısmını yazmak için ayırdı. Derin Duygular isimli eser, Zet Yayınları’ndan çıktı.