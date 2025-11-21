Yıllardır faili meçhul olan 3 cinayet aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faili meçhul cinayetleri çözmek amacıyla kurulan Özel Polis Ekipleri’nin çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Yerlikaya, İzmir, Kocaeli ve Çorum’da yıllar önce işlenen üç cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

20 YILLIK İZMİR CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ

Yerlikaya, 2 Aralık 2005’te İzmir’de boş bir arazide başından vurularak öldürülen E.D.’nin dosyasının uzun süre çözülemeyen cinayet dosyaları arasında yer aldığını hatırlattı.

2025 yılında özel bir ekip tarafından yeniden incelenen dosyada, gelişen teknolojik imkanlar ve kriminal analizler sayesinde yeni bulgulara ulaşıldı. Üç ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda N.D., S.K. ve H.D. isimli şüpheliler tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

18 YILLIK KOCAELİ DOSYASINA TEKNOLOJİ ÇÖZÜMÜ

27 Mayıs 2007’de Kocaeli’de çöp konteynerine bırakılmış halde bulunan bir bebeğe ilişkin soruşturmanın da yeniden ele alındığını belirten Yerlikaya, olay yerinden elde edilen ve kimliği o dönem belirlenemeyen parmak izinin gelişmiş teknolojik incelemelerle tekrar analiz edildiğini açıkladı.

Yapılan incelemelerde parmak izinin E.N.Ö. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇORUM’DAKİ 11 YILLIK CİNAYET AYDINLATILDI

Bakan Yerlikaya, 6 Ocak 2014’te Çorum’da A.Ş. isimli kadının kesici aletle öldürüldüğü olayın da çözüme kavuştuğunu belirtti.

2025 yılında özel ekip tarafından yürütülen yeniden inceleme sürecinde 14 ay boyunca saha çalışması yapıldı. Çalışmalar sonunda olayın faili olduğu tespit edilen M.E.Y. belirlendi. Şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. M.E.Y., A.Ş.’yi “kasten öldürme” suçundan da tutuklandı.

“CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ”

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda faili meçhul cinayetlere ilişkin kararlılık mesajı verdi: